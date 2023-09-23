Имеет ли право на наследство отца ещё не родившийся ребёнок? Беременных успокоил юрист

Отцовство в этом случае устанавливают через суд — на основании экспертизы ДНК. Если получить биоматериал отца невозможно, экспертизу могут провести на основании биоматериала его ближайших родственников, пояснил юрист.

Когда факт отцовства будет официально подтверждён, ребёнок станет наследником первой очереди, даже если он к тому времени ещё не родится. У него в любом случае будет право претендовать на имущество отца.

Если отец не указал будущего ребёнка в завещании, тот всё равно имеет право на обязательную долю в наследстве, подчеркнул Гусятников.

Ранее россиянам рассказали, как оформить отказ от наследства.