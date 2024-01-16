Без ДТП и заносов: как изменить свой стиль вождения в метель и гололёд

Готовим автомобиль к холодам

«Одно из главных условий безаварийного и безопасного вождения — это исправный автомобиль», — уверен генеральный директор «СберАвто» Петрос Мкртычян.

Помимо сезонности резины (она должна быть с протектором от 4 мм и более и лучше с шипами), стоит провести инспекцию тормозной и рулевой систем, подвески. А в метель как никогда важной становится работа «дворников» и фар, в том числе противотуманок.

Не торопимся

В холода и гололёд движение машин естественным образом замедляется. Некоторых водителей это раздражает, ведь дорога из точки А в точку Б начинает занимать больше времени. Но лучше заранее заложить это время в свой график, чем рисковать потерять в лучшем случае день, вписавшись в чужую машину или отбойник.