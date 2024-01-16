Без ДТП и заносов: как изменить свой стиль вождения в метель и гололёд
Готовим автомобиль к холодам
«Одно из главных условий безаварийного и безопасного вождения — это исправный автомобиль», — уверен генеральный директор «СберАвто» Петрос Мкртычян.
Помимо сезонности резины (она должна быть с протектором от 4 мм и более и лучше с шипами), стоит провести инспекцию тормозной и рулевой систем, подвески. А в метель как никогда важной становится работа «дворников» и фар, в том числе противотуманок.
Не торопимся
В холода и гололёд движение машин естественным образом замедляется. Некоторых водителей это раздражает, ведь дорога из точки А в точку Б начинает занимать больше времени. Но лучше заранее заложить это время в свой график, чем рисковать потерять в лучшем случае день, вписавшись в чужую машину или отбойник.
По статистике, зимой значительно возрастает число аварий из-за погодных условий, а самым частым ДТП становится наезд сзади.
На втором месте — заносы при резком объезде препятствия или при перестроении. Кроме того, значительно учащается количество ДТП на стоянках и при попытках припарковаться: из-за снега водители просто не замечают препятствия.
Соблюдаем дистанцию
Стоит помнить, что на скользкой дороге значительно увеличивается тормозной путь. А это значит, что нужно увеличивать дистанцию между автомобилями в полтора-два раза от стандартной. Следить нужно не только за своей машиной, но и за другими водителями: если к вам прижимается сзади чей-то автомобиль, лучше дать ему сигнал «соблюдай дистанцию», иначе при вашем резком торможении он рискует не успеть среагировать и врежется в вас.
Общепринятый сигнал для того, чтобы намекнуть водителю сзади держаться подальше: несколько раз плавно нажать на тормоз и посветить красными стоп-огнями.
Учитываем возможность заноса
Помнить нужно и о боковом интервале и, конечно, как и в любое другое время года, своевременно использовать поворотники при перестроении. Перед каждым манёвром следует снижать скорость, чтобы ненароком не уйти в неконтролируемый занос. Особо осторожными нужно быть при пересечении разметки, которая сама по себе скользкая, а при подъёме в горку там часто образуется каток из-за капающего из выхлопных труб конденсата.
Зимой гололед появляется в первую очередь в местах массового торможения машин: перед перекрестками и на них, перед пешеходными переходами, у остановок, на поворотах и на спусках. Это связано с тем, что во время торможения колёса трением кратковременно нагревают снежный покров, постепенно «полируя» его до полной гладкости льда.
«Выезжая на заснеженную дорогу, старайтесь пользоваться педалями газа и тормоза максимально плавно. Зимой мы все стараемся ездить с большим вниманием, а при снегопадах надо еще больше усилить эти принципы. Все манёвры совершайте медленно и аккуратно. Лучше поговорки "тише едешь — дальше будешь", пожалуй, и не скажешь», — предостерёг директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.
Меняем настройки автомобиля
В современных автомобилях можно выбрать режим вождения «зима» или «эко». Они помогают усилить курсовую устойчивость и уменьшают пробуксовки.
Соблюдаем правила безаварийной езды в гололёд
- Въезжая на снежный нанос или выезжая из колеи, нужно ехать на низкой скорости под острым углом.
- При обгоне и перестроениях из ряда в ряд не поворачивайте руль на большой угол.
- В снегопад даже днём стоит включать не только габаритные огни, но и ближний свет и противотуманки.
- Если вы попали в неконтролируемый занос за рулем переднеприводного автомобиля, то необходимо плавно повернуть руль в сторону заноса и немного нажать на газ.
Если же у вашего автомобиля задний привод, нужно снять ногу с педали газа и также повернуть руль в сторону заноса (на газ можно будет нажимать, когда автомобиль выровняется на дороге).
- В любом случае при заносе избегайте торможения, резких поворотов или манёвров, держите руль крепче и постоянно подруливайте, чтобы сохранить прямолинейность движения.
- Если необходимо остановить автомобиль в условиях ограниченной дистанции, то на машинах, оборудованных механической коробкой передач, можно дополнительно прибегнуть к торможению двигателем. Вне зависимости от того, оснащён ваш автомобиль системой ABS (антиблокировочной), тормозить лучше прерывисто: вдавили педаль, отпустили, снова вдавили.
- Старайтесь не крутить руль при зажатой педали тормоза и не прибегайте к торможению ручником, если у вас нет опыта таких манёвров.
Чтобы увеличить свою уверенность за рулём в условиях сложных погодных условий, можно пойти на курсы контраварийного вождения. Там инструктор в контролируемой обстановке покажет вам, как не паниковать, если машину уже начало заносить, и как вырулить из этой опасной ситуации.