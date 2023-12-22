Без паспорта не сдам! Обязан ли квартиросъёмщик «светить» свои документы владельцу жилья
Арендодатель, который сдаёт свою квартиру, имеет право спрашивать паспорт у квартиросъёмщика. Это нужно хотя бы для того, чтобы у него была информация о об арендаторе на случай возникновения претензий и судебных споров. Юристы Надежда Полищук и Дмитрий Безделин объяснили «Секрету фирмы», можно ли обойтись вообще без предъявления документов при аренде квартиры.
При заселении в квартиру от арендаторов часто требуют фото паспорта и сведения о прописке. Но не всем хочется показывать свой паспорт просто арендодателю-частнику, неофициальному лицу. Можно ли вообще отказаться от предъявления документов, обойдясь составлением договора найма жилого помещения?
Одним из существенных условий договора является определение его сторон. Это предполагает удостоверение личности надлежащим образом, то есть путём предъявления паспорта как официального документа. Но данная обязанность не должна быть односторонней, — наймодатель жилого помещения тоже должен удостоверить свою личность. Если он физлицо, то тоже может показать паспорт, а если юрлицо — доверенность или другое подтверждение своих полномочий.
По словам юриста, если договор заключается дистанционно, то стороны могут отправить другу другу фото паспорта. То есть если арендодатель просит вас прислать снимок своего документа, то вы вправе попросить у него фото его паспорта.
«Если же говорить о случаях, когда договор заключается при присутствии сторон, для идентификации будет достаточно предъявления любого документа удостоверяющего личность», — отметила Полищук.
При этом не стоит забывать, что в договоре с арендодателем может быть прописано обязательное направление документов, удостоверяющих личность. Если их не направить и так всё подписать — значит, договор будет нарушен.
Если в договоре не прописано обязательное направление документов, удостоверяющих личность, можно отказаться от направления фотографий своих документов. Но надо понимать, что в таком случае наймодатель также может пойти принципиальным путем и отказаться от заключения с вами договора, так как это его право, а не обязанность.
Об этом же «Секрету фирмы» сказал и ведущий юрист ЕЮС Дмитрий Безделин. Он объяснил, зачем вообще арендодатели спрашивают паспорт или фото паспорта :
Чтобы составить договор и сверить корректность указанной в нём информации.
Чтобы обезопасить себя на случай судебных споров: если, допустим, квартиросъёмщик повредит как-то имущество владельца, то у арендодателя должны быть его точные реквизиты для обращения в суд.
«Арендатор вправе отказаться от предоставления паспорта. Но заключит ли договор арендодатель — большой вопрос», добавил юрист.