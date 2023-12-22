Без паспорта не сдам! Обязан ли квартиросъёмщик «светить» свои документы владельцу жилья

По словам юриста, если договор заключается дистанционно, то стороны могут отправить другу другу фото паспорта. То есть если арендодатель просит вас прислать снимок своего документа, то вы вправе попросить у него фото его паспорта.

«Если же говорить о случаях, когда договор заключается при присутствии сторон, для идентификации будет достаточно предъявления любого документа удостоверяющего личность », — отметила Полищук.

При этом не стоит забывать, что в договоре с арендодателем может быть прописано обязательное направление документов, удостоверяющих личность. Если их не направить и так всё подписать — значит, договор будет нарушен.