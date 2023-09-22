Безбедная старость — это реально. Россиянам перечислили 6 шагов по увеличению пенсии

Осенью всем пенсионерам, которым в сентябре исполняется 80 лет, в два раза увеличат фиксированную часть пенсии. Размер пособия вырастет с 7567 рублей до 15 134. Но всё равно это очень много, правда?

Эксперт Института Минфина Ольга Дайнеко рассказала «Газете.Ru», какие шаги позволят обеспечить себе более большую пенсию.

Ранний старт. Если вам уже 35–40 лет, то самое время поднажать в плане увеличения дохода. Дайнеко напомнила, что страховая пенсия формируется из фиксированной части, которая назначается государством, и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) — так называемых пенсионных баллов.

«Чем выше доход, тем больше отчислений и больше заработанных за год пенсионных баллов. ИПК умножаются на стоимость коэффициента на дату выхода на пенсию», — объяснила эксперт. Только учтите, что доход должен быть белым и официальным, ваш работодатель обязан делать отчисления в пенсионный «котёл».

Подзадержитесь с выходом на песнию. Сейчас женщины выходят на заслуженный отдых после 60, а мужчины — после 65. Но если обратиться за назначением пенсии позже положенного срока, платить вам будут больше. Потерпите 3 года, и фиксированная часть выплаты увеличиться на 19%, а сумма ИПК – на 24%.

Делайте отчисления в негосударственный пенсионный фонд. Идея частный пенсионный фондов в том, что он предлагает клиентам самостоятельно накопить на пенсию. Вы делаете отчисления, а фонд инвестирует и приумножает эти деньги, чтобы к старости вам «накапала» достойная сумма. Госпенсия при этом никуда не девается — НПФ платит вам частями в дополнение к пособию от государства.

А ещё в НПФ можно перевести накопительную часть государственной пенсии. Подробнее об этом мы рассказывали в нашей энциклопедии.

Откройте пенсионный вклад. Специальные вклады для пенсионеров есть во многих крупных банках. И условия по ним выгоднее, чем по обычным депозитам. Чтобы перечислять пенсию или её часть на вклад, достаточно написать заявление в местном отделении ПФР и самом банке.

Откройте индивидуальный инвестиционный счёт. ИИС позволяет вернуть деньги, уже уплаченные в счёт подоходного налога. Также он позволяет инвестировать свои накопления. Инструмент полезен для работающих пенсионеров. Человек может воспользоваться налоговым вычетом типа «А», и тогда государство вернёт ему НДФЛ, удержанный из зарплаты.

Если же пенсионер получает пособие из НПФ (оно облагается налогом), то в этом случае ИИС тоже позволит сделать налоговый вычет.

Сдайте недвижимость в аренду. Многим пенсионерам сдача квартир заменят выплаты от государства. Если есть такая возможность, то обязательно нужно ею воспользоваться. Как сдать жильё в аренду без лишних неприятностей — узнайте здесь.