Чем полезно знать свою кредитную историю? Объясняют финансисты

В чём суть кредитной истории

Кредитная история показывает:

все кредиты и займы, за которыми вы когда-либо обращались;

какие суммы вы брали;

были ли у вас просрочки по выплатам.

Важно, что кредитная история запечатлевает не только факт обращения за кредитом, но и решение банков и МФО по ним. То есть если вы оформили заявку на кредит, а какой-то банк вам отказал, то это будут видеть все остальные финансовые учреждения, к которым вы обратитесь позже. Отказ одного банка — сигнал для других. Поэтому, получив один отказ, опасно сразу бежать и пытаться получить кредит в другом месте.

Кто может посмотреть кредитную историю

Кредитную историю смотрят банки, МФО, страховые компании, кредитные потребительские кооперативы (КПК). При этом информация из КИ может быть интересна и сервисам каршеринга, и даже потенциальному работодателю.

Однако все вышеуказанные организации имеют право просматривать кредитную историю только с письменного согласия заёмщика. Банки обычно спрашивают его при оформлении заявки на кредит.

Зачем следить за кредитной историей и кредитным рейтингом

Вместе с кредитной историей вы можете и посмотреть свой кредитный рейтинг, который рассчитывает Бюро кредитных историй (БКИ). Чем выше ваш индивидуальный рейтинг, тем выше будет доверие организаций к вам. Этот показатель помогает заранее прогнозировать решение банков и МФО: если рейтинг низкий, то лишний раз просить кредит не стоит. Может, конкретно в вашем случае будет выгоднее попытаться оформить кредитную карту.

При этом высокий кредитный рейтинг не гарантирует, что вам выдадут кредит и выдадут его на выгодных условиях. Потому что у разных БКИ кредитный рейтинг одного и того же человека может быть не одинаковым.

Ещё кредитная история помогает узнать, не оформили ли мошенники кредит на ваше имя.

Как узнать кредитную историю

Запросить кредитную историю у БКИ можно через портал «Госуслуги» или на сайте Центробанка. По закону БКИ обязано предоставлять кредитную историю дважды в год бесплатно.

Как улучшить кредитную историю

Кредитная история — это просто хранилище с данными. Их нельзя самому редактировать и удалять. Повлиять на КИ можно лишь показывая ответственное поведение. Эксперты советуют брать периодически совсем небольшие кредиты и аккуратно их всех гасить, не допуская просрочек. За пару лет вы создадите себе хорошую репутацию.

У каждого кредитора своя система оценки. Два разных банка могут изучить отчёты по одному и тому же заявителю в БКИ и принять прямо противоположные решения. Но всё же единые критерии у них существуют. Самый очевидный — это ваше поведение с предыдущими кредитами.

Но есть и не совсем очевидные критерии. Например, наличие обращений в МФО за последние полгода для некоторых банков — красный флажок и признак того, что человек финансово не очень стабилен.