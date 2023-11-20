Что будет, если вымрут все мужчины? Учёный объяснил, как отменить апокалипсис

Ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ) Константин Крутовский напомнил всем, кто забыл курс школьной биологии, что хромосомы ХХ указывают на женский геном, а XY — на мужской.

Эти хромосомы делятся очень жёстко на два типа, и в природе соблюдается баланс между представителями разных полов, но чаще всего мальчики рождаются чаще девочек, хотя и это зависит от определённых условий. Но, если случится так, что Y-хромосома просто выпадет из цепочки и пропадёт, мужчины не исчезнут с лица Земли. А всё потому, что учёные научились уже корректировать эмбрион вручную.

По словам генетика, нужно просто сделать инъекцию или отредактировать имеющийся геном, усилив нужную хромосому, — и вуаля, девочка начинает развиваться по мужскому пути вместе со всеми первичными, а потом и вторичными половыми признаками. В обратную сторону это тоже работает.

Наследственность — вещь страшная, потому что учёные выяснили — вместе с ДНК человеку передаётся не только внешность и здоровье родителя, но и его характер с пищевыми привычками.