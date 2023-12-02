Что будет за просрочку платежей по кредиту? Самые жёсткие наказания
В России за злостное уклонение от погашения задолженности по кредиту могут возбудить уголовное дело. Заёмщика наказывают штрафом или даже лишением свободы на срок до 2 лет. Ещё на него могут завести дело о мошенничестве, если выяснится, что он предоставил банку заведомо ложные сведения, получил кредит и не выплатил его. Но это самые жёсткие сценарии. Чаще всего за просрочку кредита наказывают другими способами.
О трёх часто применяемых санкциях банков рассказало издание РИАМО. За просрочку кредита заёмщику грозят:
- штрафы и пени;
- конфискация имущества и денег на счетах.
- уголовное дело.
Пени отличаются от штрафов тем, что начисляются периодически: каждый день, раз в неделю, месяц и т. д. Конкретные санкции прописываются в договоре с заёмщиком. Штрафы же назначают за конкретную просрочку.
Если у банка никак не получается получить от должника нужную сумму, он может обратиться в суд.
Чем грозит обращение банка в суд
Суд чаще всего занимает сторону кредиторов, будь то банки или микрофинансовые организации. Вот какое решение может вынести суд:
- обязать должника досрочно погасить долг;
- арестовать и передать банку имущество заёмщика;
- наложить ограничения на дебетовые и кредитные карты должника;
- изменить график платежей и размер процентной ставки.
Что будет, если долг продадут коллекторам
В договоре с заёмщиком банк указывает, что сможет продать долг коллекторскому агентству — профессиональным взыскателям долгов. Но в последние годы правила работы коллекторов жёстко регламентированы законом.
Коллектор не имеет права:
- общаться с должником с 22:00 до 8:00 в рабочие дни и с 20:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни;
- звонить более одного раза в сутки, более двух раз в неделю и более восьми раз в месяц;
- отправлять сообщения более двух раз в сутки, более четырёх раз в неделю и более шестнадцати раз в месяц.
Что делать с просрочкой по кредиту
В идеале нужно как можно скорее погасить пропущенные платежи. Для этого надо позвонить менеджеру банка и обговорить новый график платежей. Но что делать, если закрывать просрочку нечем? Можно попробовать что-нибудь из этого:
- добиться кредитных каникул;
- реструктуризировать долг;
- рефинансировать кредит;
- обратиться в страховую компанию (если просрочка образовалась из-за форс-мажорных обстоятельств, от которых должник был застрахован);
- подать заявление на банкротство.
С 1 ноября 2023 года в России действует облегчённая процедура банкротства. Россияне смогут банкротиться без суда, если их задолженность составляет от 25 000 до 1 млн рублей. Раньше эти границы были на уровне от 50 000 до 500 000 рублей.