Что будет за просрочку платежей по кредиту? Самые жёсткие наказания

О трёх часто применяемых санкциях банков рассказало издание РИАМО. За просрочку кредита заёмщику грозят:

штрафы и пени;

конфискация имущества и денег на счетах.

уголовное дело.

Пени отличаются от штрафов тем, что начисляются периодически: каждый день, раз в неделю, месяц и т. д. Конкретные санкции прописываются в договоре с заёмщиком. Штрафы же назначают за конкретную просрочку.

Если у банка никак не получается получить от должника нужную сумму, он может обратиться в суд.

Чем грозит обращение банка в суд

Суд чаще всего занимает сторону кредиторов, будь то банки или микрофинансовые организации. Вот какое решение может вынести суд:

обязать должника досрочно погасить долг;

арестовать и передать банку имущество заёмщика;

наложить ограничения на дебетовые и кредитные карты должника;

изменить график платежей и размер процентной ставки.

Что будет, если долг продадут коллекторам

В договоре с заёмщиком банк указывает, что сможет продать долг коллекторскому агентству — профессиональным взыскателям долгов. Но в последние годы правила работы коллекторов жёстко регламентированы законом.

Коллектор не имеет права:

общаться с должником с 22:00 до 8:00 в рабочие дни и с 20:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни;

звонить более одного раза в сутки, более двух раз в неделю и более восьми раз в месяц;

отправлять сообщения более двух раз в сутки, более четырёх раз в неделю и более шестнадцати раз в месяц.

Что делать с просрочкой по кредиту

В идеале нужно как можно скорее погасить пропущенные платежи. Для этого надо позвонить менеджеру банка и обговорить новый график платежей. Но что делать, если закрывать просрочку нечем? Можно попробовать что-нибудь из этого:

добиться кредитных каникул;

реструктуризировать долг;

рефинансировать кредит;

обратиться в страховую компанию (если просрочка образовалась из-за форс-мажорных обстоятельств, от которых должник был застрахован);

подать заявление на банкротство.

С 1 ноября 2023 года в России действует облегчённая процедура банкротства. Россияне смогут банкротиться без суда, если их задолженность составляет от 25 000 до 1 млн рублей. Раньше эти границы были на уровне от 50 000 до 500 000 рублей.