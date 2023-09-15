Что делать, если на вас взяли кредит? Объяснил юрист

Дубинин порекомендовал сначала отправиться в полицию. Там нужно подать заявление о том, что в отношении вас совершили мошеннические действия. На основании него правоохранители проведут расследование, чтобы установить все возможные обстоятельства. Это пригодится для гражданского процесса об оспаривании кредита. Также не исключено, что найдут и мошенников, которые взяли на вас кредит.

Дальше нужно обратиться в банк, если в суд вы ещё не подавали, или уже непосредственно в суд. Вам нужно ознакомиться с документами, которые есть у банка. Это:

копия паспорта: если в нём окажется чужая фотография, это подтвердит, что кредит брали не вы.

кредитный договор: если подпись ручкой, могут провести почерковедческую экспертизу. Если электронная — нужно выяснить, кто, когда и как её получил.

Также вы сможете узнать, куда мошенник перечислил деньги.

Для того чтобы у нехороших людей не получилось взять кредит на вас, нужно поставить самозапрет на получение кредитов.

«Это сделает почти невозможным получение посторонними людьми кредитов на ваше имя и позволит сохранить время и деньги», — сказал юрист.

Опаснее всего ситуация, если вы лишились паспорта — или потеряли сами, или его украли. «Секрет фирмы» поинтересовался у юристов, что в этом случае делать и как обезопасить себя от того, чтобы на ваш главный документ не понабрали кредитов.