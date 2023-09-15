Что делать, если на вас взяли кредит? Объяснил юрист
Ситуация пренеприятнейшая, но юрист Олег Дубинин порекомендовал не опускать руки. Разумеется, чтобы доказать вашу непричастность, сидеть на месте не получится, но зато есть большая вероятность снять с себя чужую ответственность. Специалист рассказал, что следует предпринять и есть ли вариант не допустить того, чтобы на ваш паспорт оформил кредит чужой человек.
Дубинин порекомендовал сначала отправиться в полицию. Там нужно подать заявление о том, что в отношении вас совершили мошеннические действия. На основании него правоохранители проведут расследование, чтобы установить все возможные обстоятельства. Это пригодится для гражданского процесса об оспаривании кредита. Также не исключено, что найдут и мошенников, которые взяли на вас кредит.
Дальше нужно обратиться в банк, если в суд вы ещё не подавали, или уже непосредственно в суд. Вам нужно ознакомиться с документами, которые есть у банка. Это:
- копия паспорта: если в нём окажется чужая фотография, это подтвердит, что кредит брали не вы.
- кредитный договор: если подпись ручкой, могут провести почерковедческую экспертизу. Если электронная — нужно выяснить, кто, когда и как её получил.
Также вы сможете узнать, куда мошенник перечислил деньги.
Для того чтобы у нехороших людей не получилось взять кредит на вас, нужно поставить самозапрет на получение кредитов.
«Это сделает почти невозможным получение посторонними людьми кредитов на ваше имя и позволит сохранить время и деньги», — сказал юрист.
Опаснее всего ситуация, если вы лишились паспорта — или потеряли сами, или его украли. «Секрет фирмы» поинтересовался у юристов, что в этом случае делать и как обезопасить себя от того, чтобы на ваш главный документ не понабрали кредитов.