Диван с сюрпризом: как не купить мягкую мебель с клопами
Edwin Remsberg /imagebroker.com/Global Look Press
Как понять, что в мебели есть клопы
Лучшее средство избавиться от клопов в своём доме — не приводить их в свой дом. Как и любые паразиты, эти насекомые заводятся куда легче, чем выводятся. Поэтому стоит внимательно осматривать мягкую мебель перед покупкой.
Довольно частая проблема, когда покупают диван, матрас или кровать б/у с рук задёшево, а они с клопами. Чтобы обезопасить себя от этого сценария, нужно обязательно осматривать покупаемую мебель на предмет следов жизнедеятельности клопов. Следы всегда остаются, не бывает так, что клоп туда заполз и сидит тихо и незаметно. Чёрные точки по углам — 100% признак, что есть клопы. Самих клопов тоже видно, они могут достигать 5 мм в длину. Вообще, если вы не хотите допустить проникновения клопов в своё жилище, лучше не покупать мягкую мебель, бывшую в употреблении.
Как быстро можно их выявить? Только по следам: фекалии, яйца, остатки панциря — хитиновые чешуйки светло-коричневого цвета. Ищите чёрные точки, яйца (с виду как вытянутые росинки длиной 1,2 мм белого цвета), самих клопов во всех щелях, за и под диваном.
Есть ли смысл обрабатывать каждый покупной диван? Только если есть следы клопов, уверяют эксперты. Но, если они есть, лучше его вовсе не покупать, это большой риск, даже если вас уверяют, что клопы были давно и сейчас их нет — насекомые могут быть просто в анабиозе, а потом выползут.
Клопы могут проводить в спячке где-то по полгода, раньше больше, но из-за их развившейся резистентности к различным сильнодействующим веществам период анабиоза сократился. И где-то со второй линьки они начинают уже кусать.
Приглядитесь к новой мебели
Если вы не доверяете б/у товарам и покупаете диваны и матрасы у официальных продавцов в мебельных магазинах, вероятность того, что с ними приедут клопы, довольно низка — на таких производствах обычно соблюдаются санитарные нормы и проводят профилактические обработки. Однако такой сценарий тоже надо иметь в виду.
Процент вероятности того, что вы купите новый диван с клопами, очень мал, но не нулевой. Из моей практики, в прошлом году были два случая, с интервалом в одну неделю, где люди купили за месяц до моего приезда новые диваны в очень известном мебельном магазине. Постельные клопы могут заразить новый диван только на производстве. Если у работников есть дома эти насекомые и уже сильно расплодились, то они их будут приносить на работу, заражать других работников, а также новую мебель, если она будет близко располагаться к раздевалке или рабочему месту. Если работник решит посидеть или поспать на новом диване, он также может его заразить.
Например, в прошлом году так попала одна семья в Оренбурге. Заражённый диван попал в квартиру с новым ремонтом и стал причиной головной боли на несколько месяцев, пока после трёх обработок специалисты не постановили выбросить злополучный предмет мебели. Но, так как клопы проявились не сразу (видимо, спали), компания-продавец свою вину не признала. Сейчас люди ищут других пострадавших, чтобы подать коллективный иск.