Диван с сюрпризом: как не купить мягкую мебель с клопами

Есть ли смысл обрабатывать каждый покупной диван? Только если есть следы клопов, уверяют эксперты. Но, если они есть, лучше его вовсе не покупать, это большой риск, даже если вас уверяют, что клопы были давно и сейчас их нет — насекомые могут быть просто в анабиозе, а потом выползут.

Клопы могут проводить в спячке где-то по полгода, раньше больше, но из-за их развившейся резистентности к различным сильнодействующим веществам период анабиоза сократился. И где-то со второй линьки они начинают уже кусать.