Выживание
Опубликовано 02 февраля 2024, 08:40
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Этого не должно быть на балконе квартиры. Юристы рассказали о неожиданных правилах в многоэтажках

Нередко балкон в квартире превращается в настоящую свалку — там оказываются вещи, которые уже никому не нужны, но когда-то ещё якобы смогут послужить на благо семьи. Казалось бы, дело привычное, но на деле хранить на балконе можно далеко не всё. Чему не место на лоджии, рассказали юристы Иван Лукин, Зара Горбушина и адвокат Сусана Киракосян.
Этого не должно быть на балконе квартиры. Юристы рассказали о неожиданных правилах в многоэтажках
© freepik.com/frimufilms

Использование балкона не должно противоречить сразу нескольким требованиям: противопожарным, строительным, санитарно-экологическим и прочим, отметил юрист московской коллегии адвокатов ProLegals Иван Лукин. В целом их объединяет одно: запрет на хранение всего, что потенциально может навредить жизни, здоровью и имуществу других.

Конкретные ограничения прописаны в правилах противопожарного режима, правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда и правилах пользования жилыми помещениями. Как рассказала практикующий юрист Зара Горбушина, на балконе нельзя:

  • хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества (например, аэрозоли, пиротехнику, бензин, керосин или аккумуляторы);
  • размещать громоздкую бытовую технику, мебель и другие предметы, например крупный спортинвентарь;
  • устанавливать кондиционеры на полу без крепления к стене;
  • размещать конструкции для сушки одежды с внешней стороны;
  • вешать цветники с внешней стороны (исключение — предусмотренные проектом специальные наружные крепления);
  • складировать мусор.

Балкон нужно использовать по назначению — для проветривания, уборки и хранения мелких бытовых предметов, подчеркнула советник адвокатского бюро БВМП Сусана Киракосян. Всё остальное будет считаться нарушением. Главный вопрос — заметят ли хлам вообще и доведёт ли он до беды.

Автор:Анастасия Глебова
Редакция
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