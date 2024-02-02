Этого не должно быть на балконе квартиры. Юристы рассказали о неожиданных правилах в многоэтажках

Использование балкона не должно противоречить сразу нескольким требованиям: противопожарным, строительным, санитарно-экологическим и прочим, отметил юрист московской коллегии адвокатов ProLegals Иван Лукин. В целом их объединяет одно: запрет на хранение всего, что потенциально может навредить жизни, здоровью и имуществу других.

Конкретные ограничения прописаны в правилах противопожарного режима, правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда и правилах пользования жилыми помещениями. Как рассказала практикующий юрист Зара Горбушина, на балконе нельзя:

хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества (например, аэрозоли, пиротехнику, бензин, керосин или аккумуляторы);

размещать громоздкую бытовую технику, мебель и другие предметы, например крупный спортинвентарь;

устанавливать кондиционеры на полу без крепления к стене;

размещать конструкции для сушки одежды с внешней стороны;

вешать цветники с внешней стороны (исключение — предусмотренные проектом специальные наружные крепления);

складировать мусор.

Балкон нужно использовать по назначению — для проветривания, уборки и хранения мелких бытовых предметов, подчеркнула советник адвокатского бюро БВМП Сусана Киракосян. Всё остальное будет считаться нарушением. Главный вопрос — заметят ли хлам вообще и доведёт ли он до беды.