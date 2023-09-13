Выживание
10:40, 13 сентября 2023
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Еврокомиссия уточнила, что будут отбирать у россиян при въезде в ЕС

Меньше недели назад Еврокомиссия обнародовала разъяснение, из которого следовало, что россиянам нельзя въезжать в ЕС с товарами и для личного пользования. Это в том числе одежда, смартфоны, предметы гигиены и т.д. После волны возмущений ЕК всё же уточнила собственные рекомендации. Теперь формулировка звучит так категорично. Вот к чему не будут придираться.

Еврокомиссия уточнила, что будут отбирать у россиян при въезде в ЕС
© Freepik/KamranAydinov

Еврокомиссия рекомендовала таможенникам применять запрет «пропорциональным и разумным образом». Придираться к товарам, которые «вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже», скорее всего, не будут.

А вот про смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты, которые также есть в списке ограничений, в новых разъяснениях отдельно ничего не сказано. Вот что ещё теоретически может попасть под запрещённый импорт:

  • косметика (код ТН ВЭД 3304);
  • чемоданы (4202);
  • изделия из кожи и меха;
  • полудрагоценные и драгоценные камни;
  • туалетная бумага;
  • шампуни;
  • зубные пасты;
  • прицепы и полуприцепы для перевозки грузов;
  • яхты.

Отдельная история с автомобилями. Формально запрет на ввоз в страны Евросоюза пассажирских автомобилей (таможенный код 8703), если они вывезены из России, действует. В новых рекомендациях ЕК лишь подчеркнула, что автомобили — это категория товаров, которая может быть использована для обхода существующих санкций. Правда, каким образом, не уточняется.

В остальном формулировки остались те же: неважно, что автомобиль личный, как не имеет значения и то, по какой таможенной процедуре он ввезён в страну ЕС.

Отбирать у россиян машины на границе готовы не все. К примеру, в Финляндии заявили, что личные авто российских туристов не собираются конфисковывать.

Зато Германия уже практикует такой подход. А с 12 сентября въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу, запретила и Латвия.

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