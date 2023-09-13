Еврокомиссия уточнила, что будут отбирать у россиян при въезде в ЕС
Меньше недели назад Еврокомиссия обнародовала разъяснение, из которого следовало, что россиянам нельзя въезжать в ЕС с товарами и для личного пользования. Это в том числе одежда, смартфоны, предметы гигиены и т.д. После волны возмущений ЕК всё же уточнила собственные рекомендации. Теперь формулировка звучит так категорично. Вот к чему не будут придираться.
Еврокомиссия рекомендовала таможенникам применять запрет «пропорциональным и разумным образом». Придираться к товарам, которые «вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже», скорее всего, не будут.
А вот про смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты, которые также есть в списке ограничений, в новых разъяснениях отдельно ничего не сказано. Вот что ещё теоретически может попасть под запрещённый импорт:
- косметика (код ТН ВЭД 3304);
- чемоданы (4202);
- изделия из кожи и меха;
- полудрагоценные и драгоценные камни;
- туалетная бумага;
- шампуни;
- зубные пасты;
- прицепы и полуприцепы для перевозки грузов;
- яхты.
Отдельная история с автомобилями. Формально запрет на ввоз в страны Евросоюза пассажирских автомобилей (таможенный код 8703), если они вывезены из России, действует. В новых рекомендациях ЕК лишь подчеркнула, что автомобили — это категория товаров, которая может быть использована для обхода существующих санкций. Правда, каким образом, не уточняется.
В остальном формулировки остались те же: неважно, что автомобиль личный, как не имеет значения и то, по какой таможенной процедуре он ввезён в страну ЕС.
Отбирать у россиян машины на границе готовы не все. К примеру, в Финляндии заявили, что личные авто российских туристов не собираются конфисковывать.
Зато Германия уже практикует такой подход. А с 12 сентября въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу, запретила и Латвия.