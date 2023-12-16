Где нельзя запускать салют в Новый год? Нарвётесь на штраф
Близится Новый год, а значит, многие россияне уже отправились в магазины за фейерверками и салютами. Такие вещи позволяют создать настроение праздника и разнообразить веселье. Правда, стоит помнить, что, где попало и когда вздумается, пускать салют нельзя. О том, где можно запустить салют, а где этого делать не стоит, «Газете.ru» рассказал юрист Юрий Капштык.
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По словам Капштыка, запускать салюты и петарды разрешено с 07:00 до 23:00, но не везде, где хочется. Вот где нельзя этого делать :
- в крытых помещениях (там можно только наслаждаться бенгальскими огнями);
- на крыше;
- на балконе;
- на сцене;
- на стадионе;
- на спортивных площадках;
- во время массовых мероприятий, шествий, пикетов, демонстраций.
Также запрещено запускать салют на территориях особо ценных объектов , которые представляют историческую и культурную ценность. На кладбище, на территории храмов и других религиозных объектов, заповедников и национальных парков тоже нельзя совершать ничего подобного.
И ещё немного о запретах. Запускать петарды и всё в таком духе тоже запрещено на объектах, которые относятся к категории взрывоопасных или пожароопасных, отводах железных дорог , ЛЭП, нефте- и газопроводах.
Тем, кто рискнёт нарушить эти нормы, грозит штраф до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток. По статье о нарушении правил пожарной безопасности наказание предусмотрено более серьёзное: штраф от 5000 до 15 000 рублей для простых россиян и от 300 000 до 400 000 рублей для компаний.
О том, как выбрать салют и безопасно его запустить, рассказали тут.