Где нельзя запускать салют в Новый год? Нарвётесь на штраф

По словам Капштыка, запускать салюты и петарды разрешено с 07:00 до 23:00, но не везде, где хочется. Вот где нельзя этого делать :

в крытых помещениях (там можно только наслаждаться бенгальскими огнями);

на крыше;

на балконе;

на сцене;

на стадионе;

на спортивных площадках;

во время массовых мероприятий, шествий, пикетов, демонстраций.

Также запрещено запускать салют на территориях особо ценных объектов , которые представляют историческую и культурную ценность. На кладбище, на территории храмов и других религиозных объектов, заповедников и национальных парков тоже нельзя совершать ничего подобного.

И ещё немного о запретах. Запускать петарды и всё в таком духе тоже запрещено на объектах, которые относятся к категории взрывоопасных или пожароопасных, отводах железных дорог , ЛЭП, нефте- и газопроводах.

Тем, кто рискнёт нарушить эти нормы, грозит штраф до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток. По статье о нарушении правил пожарной безопасности наказание предусмотрено более серьёзное: штраф от 5000 до 15 000 рублей для простых россиян и от 300 000 до 400 000 рублей для компаний.

О том, как выбрать салют и безопасно его запустить, рассказали тут.