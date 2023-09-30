Главное — контроль. Как сберечь деньги в разгар экономического кризиса

По словам основателя краудлендинговой платформы JetLend Романа Хорошева, первое, что нужно сделать в непростое время, — начать планировать свой бюджет. Логично, что остаться без денег будет сложнее, если человек знает, сколько и на что он тратит.

Второе правило — 10% с доходов нужно откладывать. Эти средства пойдут на создание финансовой подушки. Хорошев отметил, что лучше всего будет просто положить деньги на банковский счёт под процент, а не инвестировать.

В-третьих, необходимо контролировать кредитную нагрузку. В современном мире часто без займов не обойтись, если речь идёт о крупных покупках. Но следите за тем, чтобы на погашение кредитов не уходило больше трети от общего семейного дохода.

Также нужно управлять своими кредитами. Если ваше финансовое положение ухудшилось, ищите способы облегчить долговое бремя. Могут помочь рефинансирование кредита, кредитные каникулы или другие инструменты.

Наконец, самое важное правило — не паникуйте и мыслите рационально. Никогда не принимайте финансовые решения на горячую голову, поддаваясь эмоциям. А то потратите сбережения на волне хайпа на десятки килограммов какой-нибудь гречки, и останетесь с фигой в кармане.

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