Иностранная почта под запретом? Суть новых правил авторизации на российских сайтах
С 1 декабря в России вступили в силу новые правила авторизации на сайтах. Отныне на российских сайтах запрещаются иностранные системы авторизации — Google ID, Apple ID и других. То есть e-mail у пользователей может быть любой, но система идентификации — только российской. Однако не все отечественные компании успели перейти на разрешённые системами авторизации. Поэтому Госдума приняла закон о постепенном переходе.
Закон о запрете на регистрацию с иностранных электронных адресов в российских сервисах президент подписал ещё в июле 2023 года. Но в поправках было много путаницы: пользователи решили, что в России полностью запрещается авторизация через иностранную почту.
В конце ноября закон дополнили новыми статьями с нюансами. 1 декабря новые правила вступили в силу. Они гласят, что на российских сайтах запрещается авторизация через иностранные системами авторизации. Но это не касается зарубежных сайтов и электронных адресов — на них можно по-прежнему заходить через Google, Apple и другие системы.
Под запретом оказались только системы авторизации, через которые можно заходить на российские сайты через учётную запись в сторонней экосистеме: Apple ID, Google ID и т. п.
Как теперь регистрироваться и проходить авторизацию на российских сайтах и сервисах? Пользователям доступны 4 способа:
- по номеру телефона РФ (через СМС);
- через портал «Госуслуги»;
- через Единую биометрическую систему (надо сдать биометрию);
- с помощью любой российской системы идентификации: почта Яндекс, mail.ru, VK ID или Сбер ID и др.
Депутат Госдумы Антон Горелкин отмечал, что иностранную электронную почту можно использовать для входа в качестве логина.
Не все российские цифровые платформы успели адаптироваться к новым правилам авторизации на сайтах. Поэтому Госдума предусмотрела для них переходный период до 1 января 2025 года. Депутат Антон Горелкин отмечал, что «Яндекс» и «Озон» обязались привести свои системы авторизации в соответствие с законом в течение 2024 года.
«Всем пользователям советую как можно скорее убедиться в том, что помимо зарубежных систем авторизации к вашим аккаунтам привязаны способы входа через логин/пароль и системы российских компаний вроде VK ID, Яндекс ID и т. д. А ещё надёжнее — там, где это возможно, привязать вход через "Госуслуги"», — писал в своём блоге Горелкин.