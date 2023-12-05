Иностранная почта под запретом? Суть новых правил авторизации на российских сайтах

Закон о запрете на регистрацию с иностранных электронных адресов в российских сервисах президент подписал ещё в июле 2023 года. Но в поправках было много путаницы: пользователи решили, что в России полностью запрещается авторизация через иностранную почту.

В конце ноября закон дополнили новыми статьями с нюансами. 1 декабря новые правила вступили в силу. Они гласят, что на российских сайтах запрещается авторизация через иностранные системами авторизации. Но это не касается зарубежных сайтов и электронных адресов — на них можно по-прежнему заходить через Google, Apple и другие системы.

Под запретом оказались только системы авторизации, через которые можно заходить на российские сайты через учётную запись в сторонней экосистеме: Apple ID, Google ID и т. п.

Как теперь регистрироваться и проходить авторизацию на российских сайтах и сервисах? Пользователям доступны 4 способа:

по номеру телефона РФ (через СМС);

через портал «Госуслуги»;

через Единую биометрическую систему (надо сдать биометрию);

с помощью любой российской системы идентификации: почта Яндекс, mail.ru, VK ID или Сбер ID и др.

Депутат Госдумы Антон Горелкин отмечал, что иностранную электронную почту можно использовать для входа в качестве логина.

Не все российские цифровые платформы успели адаптироваться к новым правилам авторизации на сайтах. Поэтому Госдума предусмотрела для них переходный период до 1 января 2025 года. Депутат Антон Горелкин отмечал, что «Яндекс» и «Озон» обязались привести свои системы авторизации в соответствие с законом в течение 2024 года.

«Всем пользователям советую как можно скорее убедиться в том, что помимо зарубежных систем авторизации к вашим аккаунтам привязаны способы входа через логин/пароль и системы российских компаний вроде VK ID, Яндекс ID и т. д. А ещё надёжнее — там, где это возможно, привязать вход через "Госуслуги"», — писал в своём блоге Горелкин.