Из Москвы в Краснодар снова начнут летать самолёты. Объявлена дата первого рейса
В расписании аэропорта Шереметьево появился рейс из Москвы в Краснодар. Перелёт назначен на 25 декабря, в качестве перевозчика указана компания «Аэрофлот». При этом продажу билетов ещё не запустили. Самолёты из столицы не летают в Краснодар и некоторые другие аэропорты юга России с 24 февраля 2022 года. Однако в декабре 2023-го директор международного аэропорта Краснодара Дмитрий Кириченко объявил, что воздушная гавань готова к открытию.
Как указано на сайте Шереметьева, 25 декабря в 03:05 из Москвы в Краснодар полетит пассажирский самолёт SU 1284 авиакомпании «Аэрофлот». Пока что назначены рейсы только этого перевозчика.
Международный аэропорт Краснодара закрыт с 24 февраля 2022 года. Решение приняли для обеспечения безопасности перевозки пассажиров.
В декабре 2023 глава аэропорта Краснодара Дмитрий Кириченко сообщил, что воздушная гавань готова возобновить работу. По его словам, все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку.
15 декабря 2023 года в Краснодар из Минеральных Вод прилетел тестовый рейс. Самолёт авиакомпании «Азимут» благополучно приземлился в аэропорту Пашковский.
В России по-прежнему закрыты многие аэропорты юга страны. Среди них воздушные гавани Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка. В районе черноморского побережья России работает только аэропорт Сочи.