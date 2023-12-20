Из Москвы в Краснодар снова начнут летать самолёты. Объявлена дата первого рейса

Как указано на сайте Шереметьева, 25 декабря в 03:05 из Москвы в Краснодар полетит пассажирский самолёт SU 1284 авиакомпании «Аэрофлот». Пока что назначены рейсы только этого перевозчика.

Международный аэропорт Краснодара закрыт с 24 февраля 2022 года. Решение приняли для обеспечения безопасности перевозки пассажиров.

В декабре 2023 глава аэропорта Краснодара Дмитрий Кириченко сообщил, что воздушная гавань готова возобновить работу. По его словам, все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку.

15 декабря 2023 года в Краснодар из Минеральных Вод прилетел тестовый рейс. Самолёт авиакомпании «Азимут» благополучно приземлился в аэропорту Пашковский.

В России по-прежнему закрыты многие аэропорты юга страны. Среди них воздушные гавани Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка. В районе черноморского побережья России работает только аэропорт Сочи.