Как добровольно сдать оружие и прилично заработать? Пример из жизни

Пистолет и гладкоствол нашли во время строительных работах на улице Карла Маркса, рассказало издание «Аргументы и факты – Томск». Как рассказал директор стройфирмы, его сотрудники обнаружили тряпичный мешок с оружием при снятии карниза одного здания.

Руководитель компании не стал прятать найденное и решил сдать его силовикам. Заявленное им оружие отправят на экспертизу для подтверждения его временной принадлежности. Росгвардия сообщила, что добровольную сдачу оружия мужчине могут заплатить более 20 000 рублей после проверки.

Перед тем, как принести пушки силовикам, директор стройфирмы узнал из СМИ, что в регионе проводят акцию — сдай добровольно незаконно хранящееся оружие и получи вознаграждение.

Что нужно, чтобы сдать оружие

На хранение оружия человек должен получить разрешение. За незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов можно получить срок — до 4 лет лишения свободы.

Многие боятся сдать своё оружие, считая, что на них заведут дело. Однако за добровольную сдачу человек освобождается от административной и уголовной ответственности, напомнили в Росгвардии. Мало того, ему выплачивают вознаграждение. Чем ценнее сданное, тем выше награда.

Сдать оружие можно полиции. Если у вас имеется лицензия на хранение, то достаточно прийти с ней и с паспортом в ОМВД по месту жительства и подать заявление на на имя начальника отделения.

Если оружие найдено, то процедура будет немного сложнее. В заявлении придётся подробно описать место нахождения сдаваемого предмета и обстоятельства, при котором вы его нашли.

Какие выплаты положены за сдачу оружия

С 2021 вознаграждение можно получить не только за сданное незаконно хранящееся оружие, но и хранящееся на добровольной основе, а также неисправное. День выплачивают из областного бюджета. Размер выплаты зависит от типа оружия:

боевой автомат, пулемёт, миномёт, гранатомёт, винтовка, карабин пистолет, револьвер, — 8000 рублей;

травматическое оружие — 5000 рублей;

гражданское оружие — 8000 рублей;

пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж — 6000 рублей;

охотничье — 6000 рублей;

самодельное оружие — 5000 – 7000 рублей;

огнестрельное оружие ограниченного поражения — 4000 рублей;

снаряды, мины, гранаты (штатный боеприпас) — 5000 рублей;

ручные гранаты — 3000 рублей.

В МВД отмечают, что в случае непригодности оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств размер вознаграждения уменьшается на 30%.