Как накопить полмиллиона рублей с копеечной зарплаты? Вот 8 способов

Заведите привычку откладывать хотя бы 10%

Финансовые эксперты часто советуют откладывать по 10% с дохода ежемесячно. Но эту цифру можно подстроить под свои возможности и потребности. Если вы можете, то лучше откладывать больше — 15% или 20%. Или можно несколько месяцев откладывать 10%, потом столько же — 15%. Главное — вносите деньги на счёт регулярно. Даже 10% с зарплатой 50 000 рублей позволят накопить за год 60 000 рублей, отметила в беседе с Life.ru Ольга Пыжова.

Заведите автоматическую «копилку»

К своему счёту можно подключить «копилку». То есть специальный сервис (это может быть приложение в смартфоне) будет автоматически откладывать определённую долю с зарплаты. Причём с каждой траты он может переводить процент, который вы установите. Например, вы решили переводить в копилку 15% с каждой траты. Если вы за день потратите 350 рублей на обед, 150 рублей на кофе и ещё 500 рублей на такси, то в копилку поступить 300 рублей. Если в течение месяца ваши траты будут примерно таким же, то за месяц на счёте набежит 9000 рублей. А за год можно собрать 108 000 рублей.

Не покупайте лишнее

Что такое эмоциональная покупка? Человек покупает какую-либо вещь, только чтобы порадовать себя и скрасить плохой денёк. Объективно она ему не очень-таки нужна. Часто так покупают недешёвую одежду или обувь. Но и мелкие «лишние» покупки тоже незаметно опустошают бюджет.

«Иногда из товаров за триста-четыреста рублей собирается корзина на пять-семь тысяч», — отметила эксперт.

Всегда спрашивайте себя перед покупкой: действительно ли нужен этот товар или без него можно всё же обойтись? И только потом принимайте решение.

Устройте челлендж

Можно устроить себе челлендж: откладывайте сумму, которая равна порядковому числу каждого дня в году. Например, 1 января нужно отложить один рубль, а 31 декабря — уже 365 рублей. За год азартное накопление принесёт 66 795 рублей.

Оставляйте на карте только круглую сумму

По словам эксперта, полезно завести себе привычку делать так, чтобы на банковской карте в конце каждого дня оставалось круглое число. Например, у вас осталось 15 438 рублей — отложите 438 рублей, оставив 15 000.

Начните зарабатывать не только на работе

Многие люди ограничивают себя одним единственным источником дохода. Обычно речь о зарплате. Но ведь зарабатывать можно и с хобби — печь торты или рисовать на продажу, вязать мягкие игрушки или вещь и т.д. Также много вариантов честного заработка есть в Интернете: писать тексты, редактировать фото или создавать логотипы. Или же зарабатывать с помощью реферальных ссылок и соцсетей.

Экономьте на скидках

Все сетевые супермаркеты, кафе, аптеки и АЗС предлагают свои скидочные карты, которые помогают экономить. Обычно они стоят недорого и почти сразу окупаются. Плюс владельцы карт часто получают персональные предложения, промокоды и скидки.

Не откладывайте создание копилки

Изучив советы, вы можете подумать: ну ладно, начну откладывать на финансовую подушку со следующей зарплаты. А пока лучше закажу пиццу за 800 рублей. Пыжова посоветовала не вестись на эту уловку мозга, а начать откладывать прямо сейчас, с тех денег, что у вас есть. Пусть даже это будут 50 рублей, главное — начать.

Как рассчитать, сколько нужно откладывать

Если вы боитесь, что будете откладывать слишком много или слишком мало, сначала подсчитайте на бумаге свои расходы. Вот какую схему предлагает профессор доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Игорь Липсиц: