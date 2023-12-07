16:40, 07 декабря 2023
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Как не отдать все деньги мошенникам? Внимательно читайте сообщения от шефа
Аферисты, как известно, не расслабляются даже в праздники. А ситуация, когда люди в мыле носятся за подарками и продуктами к новогоднему столу, играет им только на руку, ведь многие в такой запаре элементарно теряют бдительность. Киберэксперт Евгений Егоров назвал 3 способа, которыми мошенники будут пытаться развести вас перед Новым годом.
По мнению эксперта, мошенники будут пользоваться уже существующими схемами, но масштабировать их. Во всех случаях их цель — получить доступ к банковским данным жертвы.
Вот как они будут это делать:
- фишинговые ресурсы по бронированию отелей и продаже билетов на новогодние мероприятия — в театр, кино, на стендап-шоу в рамках схемы «фейковое свидание»;
- массовый скам с распродажами, розыгрышами, подарочными картами;
- относительно новая схема «фальшивый начальник»: жертве приходит сообщение с фейкового аккаунта начальника, что с ней свяжутся специальные люди и нужно будет действовать по их инструкции, рассказал «Газете.ru» ведущий специалист компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.
И бонусом совет от эксперта: не теряйте бдительности, ведь аферисты постоянно меняют неработающие приманки на новые.