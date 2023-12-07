Как не отдать все деньги мошенникам? Внимательно читайте сообщения от шефа

По мнению эксперта, мошенники будут пользоваться уже существующими схемами, но масштабировать их. Во всех случаях их цель — получить доступ к банковским данным жертвы.

Вот как они будут это делать:

фишинговые ресурсы по бронированию отелей и продаже билетов на новогодние мероприятия — в театр, кино, на стендап-шоу в рамках схемы «фейковое свидание»;

массовый скам с распродажами, розыгрышами, подарочными картами;

относительно новая схема «фальшивый начальник»: жертве приходит сообщение с фейкового аккаунта начальника, что с ней свяжутся специальные люди и нужно будет действовать по их инструкции, рассказал «Газете.ru» ведущий специалист компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

И бонусом совет от эксперта: не теряйте бдительности, ведь аферисты постоянно меняют неработающие приманки на новые.