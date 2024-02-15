Как отключить в квартире радиоточку и сэкономить деньги? Отвечают юристы

Пожалуй, чаще всего жители многоквартирных домов пытаются убрать из платёжки именно радиоточку. Когда-то в этой опции действительно был смысл, но в XXI веке её необходимость ставится под сомнение.

«Если вы живёте в советской постройке, у вас всё ещё может быть подключена радиоточка. Она устанавливалась для проводной трансляции программ всесоюзного радиовещания, но сейчас переквалифицировалась для оповещений о стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях», — отмечает юрист юридической службы «Единый центр защиты» Алёна Шигорина.

Во сколько обходится радиоточка

В среднем абонентская плата составляет 80 рублей в месяц. Сумма может меняться от региона к региону. Например, в Москве платить приходится почти 139 рублей ежемесячно. Отказавшись от радиоточки, за год можно сэкономить порядка 1000 рублей.

Как отказаться от радиоточки

Сейчас сделать это можно в любом МФЦ, но для этого услуга должна быть включена в единый платёжный документ (ЕПД).

Другой вариант — обратиться напрямую к поставщику услуги лично или по почте. В Москве, Санкт-Петербурге и Симферополе это Российские сети вещания и оповещения (РСВО), в других городах чаще всего «Ростелеком».

При необходимости уточнить, кто же поставщик, можно в управляющей компании или расчётном центре — зависит от того, через кого идут платежи.

Какие документы понадобятся

Для отказа от услуги понадобятся следующие документы:

паспорт;

свидетельство о праве собственности на квартиру или выписка из ЕГРН;

справка об отсутствии задолженности по оплате радиоточки;

заявление на отключение;

чек об оплате госпошлины за отключение.

Размер госпошлины зависит от региона. Например, в Москве попросят 201 рубль, а в Санкт-Петербурге — только 100 рублей. Квитанцию можно получить в МФЦ или офисе компании-поставщика, отметила главный специалист-юрист Мосжилинспекции Елена Головина. Помимо этого, её можно скачать на сайте РСВО.

Когда в отключении откажут

Отказать в отключении могут только в том случае, если есть неоплаченный долг или собственник не оплатил саму процедуру, подчеркнула главный специалист-юрист Мосжилинспекции Елена Головина. В противном случае отключить радиоточку просто обязаны.