Как пенсионеру получить вычет при покупке квартиры? Главное, что нужно знать

Кто может оформить налоговый вычет

Налоговый вычет за покупку жилья — это часть суммы, которую государство возвращает покупателю при покупке из уплаченных им ранее налогов. При официальном трудоустройстве вы постоянно отчисляете в бюджет 13%. Из этих денег вам и вернут часть потраченного.

Как объяснил Кваша, налоговый вычет положен тем пенсионерам, которые до выхода на пенсию уплачивали со своего официального заработка налог на доходы физических лиц (НДФЛ). На пенсионные выплаты НДФЛ не распространяется.

«Все работающие пенсионеры, которые получали пенсию и зарплату, могут подать документы на получение налогового вычета при покупке квартиры за текущий год и предыдущие три», — сказал юрист «Вечерней Москве».

То есть закон позволяет переносить остаток вычета на те периоды, когда налогооблагаемый доход у пенсионера ещё был. И не имеет значения, какую сейчас пенсию человек получает — по старости, выслуге лет, инвалидности или на других основаниях.

Сколько можно получить благодаря налоговому вычету

Пенсионеры могут рассчитывать на сумму до 260 000 рублей. Лимит по вычету составляет 2 млн рублей. Кроме того, можно вернуть до 390 000 рублей при покупке квартиры в ипотеку. Однако здесь идёт речь уже о процентах, которые вы заплатили банку, а не обо всей сумме долга. Тут лимит вычета — 3 млн рублей.

Документы для оформления налогового вычета

Для оформления налогового вычета пенсионерам нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, рассказал Кваша. Оформить заявление можно через личный кабинет налогоплательщика. Также это можно сделать через работодателя.

Вот что вам нужно будет предъявить: