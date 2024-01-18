Как получить деньги и за работу, и за отпуск? Юрист раскрыл 4 способа

Можно ли получить деньги вместо отпуска

Можно, но при определённых условиях. По закону сотруднику разрешается получить отпускные деньгами, если они превышают 28 календарных дней.

Например, если у вас ненормированный рабочий день и в трудовом или коллективном договоре прописано 34 дня отпуска каждый год, то шесть дней можно компенсировать деньгами.

При этом, если вы два года не ходили в отпуск и накопили 68 дней, то компенсировать деньгами можно только 12 дней отпуска, то есть только то количество дней, которое превышает ежегодные 28.

Если же у вас стандартный отпуск, то менять его на компенсацию по закону нельзя. Работодателям нужно строго за этим следить, иначе можно получить штраф от трудовой инспекции до 50 000 рублей на компанию и до 5000 рублей на директора.

Как получить деньги и за работу, и за отпуск

Одновременно и работать, и числиться в отпуске, получая деньги за всё сразу, нельзя. Однако и на такой случай есть несколько законных, хоть и рискованных способов. Вот какие есть варианты.

Премия

Можно договориться с работодателем, что за две недели вы сделаете работу объёмом на четыре недели. Такой вариант лучше всего подходит для удалёнщиков. В таком случае вы можете взять работу на дом, а при выходе из отпуска получите зарплату за отработанное время, а также премию за переработку.

Совмещение

Если у компании есть вакантная должность и вы под неё подходите, то можно оформить дополнительное соглашение к вашему трудовому договору. В таком случае во время отпуска вы можете успеть сделать работу по второй должности и получить за это доплату. Прекратить совмещение можно досрочно, при этом нужно уведомить другую сторону за три дня.

Увольнение

Если у вас есть неотгулянный отпуск, то вы можете уволиться, вам оплатят отпуск, а затем снова устроиться на работу. Вариант с компенсацией отпуска при увольнении рискованный, потому что работодатель может не захотеть принимать вас на работу вновь. Кроме того, если сделать так несколько раз, то трудовая инспекция может начать проверку и оштрафовать работодателя.

Отпуск в выходные

Ежегодный отпуск можно разделить на части. По закону хотя бы одна из них должна быть минимум 14 календарных дней, других правил нет.

Предположим, вы возьмёте отпуск на пятницу или понедельник и два дня выходных. В таком случае фактически вы будете отсутствовать на работе только один день, а отпускные получать за три дня. При этом не забывайте, что предоставление отпуска только на выходные запрещено.

Все эти варианты работают, если получится договориться с работодателем. Если нет, то заменить отпуск на компенсацию не получится.