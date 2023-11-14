Как понять, что машину пытались угнать? Вот 3 верных признака

Кондрашов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что угонщики больше всего любят разбивать стекло. При таком способе угона преступника не видно другим водителям с обочины.

Если у вас Toyota или Lexus, то особое внимание обращайте на состояние бампера в районе левой фары. Если машину пытались угнать, бампер в этом месте будет отогнут. В снятый с фары разъём злоумышленник вставляет специальное оборудование.

Но вообще, если вы только подумываете купить машину, выбирайте авто с меньшими габаритами и не самое люксовое. Их и парковать легче, да и у угонщиков к ним внимания поменьше. Больше о грамотном выборе первой машины можно узнать здесь.