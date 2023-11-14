Как понять, что машину пытались угнать? Вот 3 верных признака
Не все автоворишки удачливы. После провалившейся попытки угнать автомобиль они чаще всего оставляют следы, и тут главное для владельца — заметить их. На попытку взлома указывают отогнутый бампер машины и разбитое стекло задней левой двери, рассказал руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов. А ещё о несостоявшемся угоне кричат следы на дверных замках.
Кондрашов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что угонщики больше всего любят разбивать стекло. При таком способе угона преступника не видно другим водителям с обочины.
Если у вас Toyota или Lexus, то особое внимание обращайте на состояние бампера в районе левой фары. Если машину пытались угнать, бампер в этом месте будет отогнут. В снятый с фары разъём злоумышленник вставляет специальное оборудование.
Но вообще, если вы только подумываете купить машину, выбирайте авто с меньшими габаритами и не самое люксовое. Их и парковать легче, да и у угонщиков к ним внимания поменьше. Больше о грамотном выборе первой машины можно узнать здесь.