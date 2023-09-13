Как россиянину объявить себя банкротом через суд. Подробный гайд

Как объявить себя банкротом через суд

Если оснований для объявления себя банкротом во внесудебном порядке нет, нужно подать заявление в арбитражный суд по месту жительства. Для этого нужно предпринять следующие шаги.

Написать заявление о признании себя банкротом.

Собрать документы, которые подтвердят наличие задолженности, а также опись имущества должника и списки кредиторов. Полный список документов указан в законе «О несостоятельности (банкротстве)» и будет меняться в зависимости от конкретной ситуации. Обычно нужны паспорт, ИНН, СНИЛС, справка о задолженности, документы о доходах и расходах и свидетельства о праве собственности на имущество.

Приложить квитанцию об уплате госпошлины в размере 300 рублей.

Внести депозит на счёт суда для финансирования процедуры в размере 25 000 рублей. В будущем этот депозит пойдёт на выплату вознаграждения финансовому управляющему (арбитражному управляющему).

Также оплатить придётся нотариальные расходы, расходы на публикации на сайтах газеты «Коммерсант» и Единого федерального реестра сведений о банкротстве (до 15 000 рублей) и торги, если у должника есть имущество.

По словам руководителя юридической компании «Стратегия» Дмитрия Краснощека, в среднем должник платит примерно 20 000 рублей накладных расходов. А на рынке юридических услуг стоимость сопровождения банкротства «под ключ» в среднем составляет 150 000 рублей за всю процедуру.

Инициатором процедуры о признании гражданина банкротом через суд также может стать кредитор или уполномоченный орган — налоговая. Но если должник может подать заявление о банкротстве в суд при любой задолженности (как больше 500 000 рублей, так и меньше), то кредитору или налоговикам эта опция доступна, только если долг превышает 500 000 рублей.

Что будет после обращения в суд

В ходе рассмотрения дела о банкротстве физлица в суде возможны три варианта процедуры.

Реструктуризация задолженности. «Если судья сочтёт, что долг может быть выплачен, то будет введена процедура реструктуризации. Делается это в основном в том случае, когда доход должника достаточно велик, чтобы погасить долг в течение трёх лет», — рассказал основатель и генеральный директор юридической компании «Банкрот-Сервис» Антон Михайлов.

Суд утвердит план реструктуризации и график погашения долгов в зависимости от текущего материального положения и доходов должника. С помощью этого должник сможет выполнить обязательства перед кредиторами. В результате сама процедура банкротства фактически прекратится.

Реализация имущества . Эта процедура стартует, если утвердить план реструктуризации невозможно и должник отказывается выполнять свои обязательства перед кредиторами. Тогда начинается процесс продажи активов должника для погашения долгов перед кредиторами. С молотка уйдёт почти всё, за исключением обуви, одежды и минимума бытовой техники, а также единственного жилья.

Мировое соглашение. Это соглашение между должником и кредиторами о частичном или полном погашении долга за счёт установления новых условий выплаты, которые могут включать в себя скидки на сумму задолженности, рассказал основатель юридической компании «Да!Банкрот» Илья Коптяев. В мировом соглашении стороны пропишут, каким образом, в какие сроки и на каких условиях будут погашены долговые обязательства гражданина.

«Заключить мировое соглашение можно на любой стадии банкротства. Выполнив условия мирового соглашения, должник избежит банкротства и последствий банкротства», — подчеркнул руководитель юридической компании «Стратегия» Дмитрий Краснощек.

Что происходит после признания банкротом через суд

Как только суд примет решение о признании должника банкротом, кредиторов должника уведомят об этом, рассказал Антон Михайлов. Это сделают через публикацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и в газете «Коммерсант».

С этого момента кредиторы и коллекторы не имеют права вас беспокоить, подчеркнул основатель и генеральный директор юридической компании «Банкрот-сервис» Антон Михайлов. Все вопросы по урегулированию ваших задолженностей теперь решаются через суд, а исполнительные производства по долгам приостанавливаются.

Зачем банкроту финансовый управляющий

На этом этапе в деле о банкротстве гражданина появляется финансовый (арбитражный) управляющий, без которого само банкротство невозможно, подчеркнула арбитражный управляющий Екатерина Андреева.

«Финансовый управляющий — главная составляющая любой процедуры судебного банкротства. Он выступает в качестве третьей стороны между кредиторами и должником», — пояснила она.

Именно финансовый управляющий контролирует надлежащее исполнение всех процедур во время рассмотрения дела о банкротстве, а также имущество и официальные доходы должника. У должника остаётся только сумма прожиточного минимума, остальными средствами он распоряжаться уже не может. Помимо этого, финансовый управляющий представляет интересы должника в суде, добавил Илья Коптяев из компании «Да!Банкрот».

Затем начинается процедура реструктуризации или реализации. После успешного окончания одной из этих процедур назначается последнее заседание суда, на котором судья выносит определение о списании с должника всех долгов.

Средний срок процедуры судебного банкротства составляет примерно полтора года с момента подачи заявления о признании гражданина банкротом. Но нередко процедура растягивается на долгие годы.

Когда в банкротстве могут отказать

Гражданина могут не признать банкротом, если он не соответствует предъявляемым законом требованиям, отметил адвокат Московской коллегии адвокатов «Правовой диалог» Андрей Рабизов.

Например:

должник не доказал, что у него есть непогашенные денежные обязательства в нужном размере;

у него есть непогашенная судимость за экономические преступления;

он обратился с повторным заявлением о признании себя банкротом слишком рано — после процедуры должно пройти пять (если всё прошло через суд) или 10 лет (если без него).

Последствия банкротства

Речь идёт не только о потере денег и имущества. Банкроту нельзя:

в течение года открывать ИП;

в течение трёх лет занимать должности в органах управления юрлица;

в течение пяти лет брать кредиты и займы, не указывая факт банкротства;

в течение пяти лет работать в органах управления негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании, страховой организации и управляющей компании инвестфонда;

в течение 10 лет занимать должности в кредитных организациях;

в течение пяти лет вновь объявлять себя банкротом через суд и в течение 10 лет — во внесудебном порядке.

При этом никаких ограничений на выезд за границу нет. Россию может покинуть как должник, который только начал процедуру банкротства физического лица, так и человек, которого банкротом уже признали.

Однако арбитражный суд может ввести временное ограничение на выезд за границу, пока идёт процедура признания банкротом. При это ограничение может быть снято, если должнику необходимо покинуть страну по уважительной причине.