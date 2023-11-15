Выживание
18:40, 15 ноября 2023
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Сладкий подарок для ребёнка на Новый год в 2 раза дешевле: как такой собрать самому

Сладкий подарок ребёнку на Новый год лучше собрать самому. При покупке готовых наборов родителям приходится переплачивать за упаковку, а также за ненужные малышу конфеты. Собрав коробку самостоятельно по предпочтениям ребёнка, вы и сэкономите, и дитя порадуете. Какие ещё есть хитрости при покупке сладких подарков детям — рассказали экономист Леонид Холод и вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.

freepik

freepik

Покупаем немного, но продуманно

Ирина Эльдарханова сказала «Вечерней Москве», что не нужно пытаться купить ребёнку набор побольше. Пусть лучше в нём будет 100 г сладостей, но все они будут качественные, по вкусу малыша.

«Можно положить чуть меньше сладостей и заменить их на раскраску, например. Стоимость будет дешевле, а эмоции те же», — отметила эксперт.

Собираем коробку сами

Можно постараться собрать коробку самому — да, времени уйдёт больше, но зато потратите вы меньше. Покупая готовый набор сладких подарков, мы всегда переплачиваем, подчеркнул экс-замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод. Мы платим и за упаковку, и за труд человека, который комплектовал набор. А самое главное — деньги уходят на кучу не нужных ребёнку конфет, которые он даже есть не будет. Полнабора люди оплачивают впустую.

«Просто исключив нелюбимые конфеты детей, можно сэкономить на новогодних подарках», — сказал экономист.

При покупке сладких подарков детям ориентируйтесь не на место, а на цену. По словам Холода, порой в гипермаркете можно найти хорошие конфеты с большой скидкой, дешевле, чем на каком-нибудь рынке. А иногда лучше походить по базару.

Покупаем сладкие подарки детям до середины декабря

Не надо бежать за покупками прямо перед праздником. С 15 по 25 декабря цены на сладкие наборы начнут жестоко кусаться, считает Холод, так что лучше закупиться заранее. Перед самым Новым годом хороших наборов сладких подарков детям может вообще не остаться.

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