Как спастись от работы в лютый мороз? Вспоминаем ТК

Работники производств, чей труд связан с физическим напряжением и переноской грузов до 10 кг, должны работать при температуре +17...+19 градусов, напомнило издание «Сиб.фм».

Если работа связана с ходьбой, как, например, у экскурсоводов, то работать можно при температуре +19...+21 градус. Грузчики и кузнецы в помещении трудятся при +16...+18 градусах.

Если температура снижается до +19 градусов, у сидячего офисного сотрудника рабочий день сокращается на час, при +18 — на 2 и т. д. При температуре +12 градусов и ниже в помещении работу должны остановить. Но зарплату при этом работодатель должен выплатить.

Есть большая категория работников, которым приходится трудиться на улице даже в мороз — охранники, строители, монтажники, каменщики и т. д. Им работодатель обязан обеспечить места для обогрева с режимом +22...+25 градусов. Ещё им должны дать горячее питание, средства защиты и теплую одежду.

Важный момент: работа на морозе не может длиться сколько угодно. В разных регионах правила разные. В Москве Саратове или Твери при температуре –10 градусов нельзя работать на улице дольше 2 часов. То есть если смена длится 4 часа, то у работника должно быть минимум 2 перерыва на обогрев длительностью 10 минут каждый. Причём работодатель не имеет права вычитать из зарплаты время, затраченное на согревание. Также его не должны включать в обеденный перерыв.

Ранее синоптики предупреждали, что в некоторые регионы России придут аномальные морозы. Например, с 10 по 13 декабря в центре Красноярского края температура будет варьироваться от –45 до –47 градусов, а на севере она опустится до –50.