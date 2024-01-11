Как справиться с апатией после праздников и вернуть позитивный настрой. Отвечает психолог
Длинные новогодние праздники — повод на время сменить привычный образ жизни, а вот вернуться к обычному распорядку после каникул бывает непросто. Некоторые сталкиваются с такими неприятными чувствами, как тоска, апатия и даже тревога, хотя, казалось бы, такой отдых должен был только восполнить силы и энергию. Почему так происходит и как это преодолеть, рассказала когнитивно-поведенческий психолог Дарья Борисяк.
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Почему после праздников бывает тоскливо
Конечно, каждая ситуация индивидуальна и нужно разбираться, что произошло или не произошло конкретно у каждого человека. Но чаще всего грусть и апатия после праздничных каникул вызываются следующими причинами:
- резкая смена режима: сначала у организма уходит время на то, чтобы адаптировать к новому, более «вальяжному» режиму, а затем на то, чтобы вернуться к прежнему;
- нереалистичные надежды: порой перед Новым годом возникает ложное ощущение, что с переворотом календаря начнётся новая, другая, лучшая жизнь, но такое ожидание не выдерживает стресс-тест реальностью;
- неоправдавшиеся ожидания от каникул: если в мечтах был отдых на праздниках, а в итоге все 10 дней прошли в суете и хлопотах и отдохнуть толком не удалось, может появиться ощущение дисфории — злобно-тоскливого настроения, смеси раздражения и грусти.
Как вернуть позитивный настрой после праздников
Самое важное здесь — вернуть себе роль активно действующего субъекта и осознать, что вы можете повлиять на своё настроение и состояние. Вот что может вам помочь.
- Осознайте, что эффект послепраздничной тоски, как правило, носит непродолжительный характер и за пару недель мы приходим в норму. Так что стоит напомнить себе, что сниженное настроение и не самое приятное функциональное состояние носит временный характер.
- Когда настроение снижается, есть риск начать свалить всё в одно кучу и прибегать к сверхобобщениям в духе «вот всё у меня так неудачно», «опять всё так» и тому подобное. Напомните себе, что текущее состояние — это просто состояние и оно конечно. Когда вы находитесь в нём, мир может видеться в более мрачных красках. Но со сменой состояния сменится и оценка окружающей действительности и себя в ней.
- Чтобы избавиться от негативного фильтра (склонности обращать внимание только на плохие ощущения и события и составлять из них подборку, находя подтверждения тому, что всё реально печально) и восполнить ресурс, может быть полезно вести дневник похвальных дел. Необходимо в течение дня фиксировать, чем вы занимались и давать оценку по 10-балльной шкале этому занятию по двум пунктам — удовольствие и мастерство.
- Здорово поправить настроение может завершение какого-либо неоконченного дела. Возьмитесь за то, что вы давно откладывали, и наконец сделайте это. Не стоит браться за долгосрочные проекты, пусть это будет небольшое, но давно висящее над вами дело. Завершённость позволяет почувствовать удовлетворение, а это — отличный источник ресурса.
- Наконец, дайте себе время на адаптацию к прежнему режиму. Не стоит входить в рабочие будни слишком резко. Не беритесь за сложные и большие дела в первые дни, лучше сосредоточьтесь на небольших задачах (очень хорошо, если они будут организационными — то есть связаны с планированием и упорядочиванием). Восстанавливайте режим, добавьте немного физической активности, а также не забывайте о выходных — они помогут вернуться в привычный график.