Как справиться с апатией после праздников и вернуть позитивный настрой. Отвечает психолог

Почему после праздников бывает тоскливо

Конечно, каждая ситуация индивидуальна и нужно разбираться, что произошло или не произошло конкретно у каждого человека. Но чаще всего грусть и апатия после праздничных каникул вызываются следующими причинами:

резкая смена режима: сначала у организма уходит время на то, чтобы адаптировать к новому, более «вальяжному» режиму, а затем на то, чтобы вернуться к прежнему;

нереалистичные надежды: порой перед Новым годом возникает ложное ощущение, что с переворотом календаря начнётся новая, другая, лучшая жизнь, но такое ожидание не выдерживает стресс-тест реальностью;

неоправдавшиеся ожидания от каникул: если в мечтах был отдых на праздниках, а в итоге все 10 дней прошли в суете и хлопотах и отдохнуть толком не удалось, может появиться ощущение дисфории — злобно-тоскливого настроения, смеси раздражения и грусти.

Как вернуть позитивный настрой после праздников

Самое важное здесь — вернуть себе роль активно действующего субъекта и осознать, что вы можете повлиять на своё настроение и состояние. Вот что может вам помочь.