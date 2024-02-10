Как вести себя на заседании комиссии по делам несовершеннолетних

Специалисты, сталкивающиеся с работой комиссий, рекомендуют стараться вести себя спокойно, прислушиваться к рекомендациям специалистов. Всё же основная цель комиссии — оказать помощь, действовать в интересах ребёнка.

Игнорировать заседание — плохая идея. Можно подстраховать себя: вести аудиозапись. Фото- и видеосъёмка тоже допускаются, но уже с разрешения комиссии.

Заседание может вести либо председатель комиссии, либо его зам. Присутствовать должны более 50% состава комиссии. Сведения о составе комиссии публичны, это можно выяснить перед заседанием.

Перед заседанием не лишним будет собрать документы, которые будут характеризовать семью и ребёнка с положительной стороны (характеристики из учреждений, благодарности и грамоты, отзывы соседей).