Выживание
09:20, 17 января 2024
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Как защитить себя от претензий при прорыве отопления. Рассказывает юрист

Многие ремонтируют отопительную систему в квартире: у кого-то она просто слишком старая, а капитальный ремонт ещё не скоро, у кого-то — с дефектами, а у кого-то — не слишком эстетичная. Чтобы защитить себя от возможных претензий из-за прорыва в будущем, нужно всё сделать правильно. Как именно поступать, рассказала Маргарита Абдрахимова, адвокат, вице-президент КАСП «Ленинградский адвокат».
Как защитить себя от претензий при прорыве отопления. Рассказывает юрист
© Freepik/pressfoto

Проще и надёжнее всего обратиться в свою управляющую компанию и заказать работы там. В таком случае коммунальщики зафиксируют факт замены той или иной части отопительной системы, подтвердят после работ её исправность и выдадут акт. Тогда собственник не будет отвечать за дефекты системы, если они дадут о себе знать в будущем.

Некоторые упорно отказываются от любых контактов с УК. Нанимая ремонтную бригады со стороны, собственник тоже должен подумать о защите своих интересов. Для этого:

  • изучите отзывы о специалистах;
  • согласуйте работы с управляющей компанией;
  • заключите официальный договор на выполнение работ;
  • проследите за выполнением работ;
  • сохраняйте чеки и гарантии на оборудование и материалы.

Всё это поможет доказать вину третьих лиц (рабочих или продавца), если причиной аварии станут неправильная сборка и монтаж системы или брак, а также вернуть часть потраченных средств.

«Помните: собственник не имеет права увеличивать площадь нагрева радиаторов, а также использовать оборудование и материалы, отличные от предусмотренных проектом отопления данного МКД. Реконструкция системы отопления в квартире, проведённая без разрешительных документов, может привести к нарушению схемы теплоснабжения дома» — подчеркнула Маргарита Абдрахимова.

Поиск виновного в коммунальной аварии — крайне спорный вопрос. Именно поэтому так важно не ухудшить свои позиции на случай ЧП нелепой ошибкой в ремонте.

Автор:Анастасия Глебова
Редакция
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