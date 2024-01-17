Как защитить себя от претензий при прорыве отопления. Рассказывает юрист

Проще и надёжнее всего обратиться в свою управляющую компанию и заказать работы там. В таком случае коммунальщики зафиксируют факт замены той или иной части отопительной системы, подтвердят после работ её исправность и выдадут акт. Тогда собственник не будет отвечать за дефекты системы, если они дадут о себе знать в будущем.

Некоторые упорно отказываются от любых контактов с УК. Нанимая ремонтную бригады со стороны, собственник тоже должен подумать о защите своих интересов. Для этого:

изучите отзывы о специалистах;

согласуйте работы с управляющей компанией;

заключите официальный договор на выполнение работ;

проследите за выполнением работ;

сохраняйте чеки и гарантии на оборудование и материалы.

Всё это поможет доказать вину третьих лиц (рабочих или продавца), если причиной аварии станут неправильная сборка и монтаж системы или брак, а также вернуть часть потраченных средств.

«Помните: собственник не имеет права увеличивать площадь нагрева радиаторов, а также использовать оборудование и материалы, отличные от предусмотренных проектом отопления данного МКД. Реконструкция системы отопления в квартире, проведённая без разрешительных документов, может привести к нарушению схемы теплоснабжения дома» — подчеркнула Маргарита Абдрахимова.

Поиск виновного в коммунальной аварии — крайне спорный вопрос. Именно поэтому так важно не ухудшить свои позиции на случай ЧП нелепой ошибкой в ремонте.