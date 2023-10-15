Выживание
05:00, 15 октября 2023
1 мин.

Кальяны, такси и ещё 6 вещей, которые мешают вам начать копить деньги

Многие думают, что зарабатывают недостаточно, чтобы начать копить. С этим не согласен эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа. По его словам, очень часто откладывать деньги мешают «незаметные» траты, которые в течение месяца постепенно вытягивают из вашего кошелька приличные суммы. Какие вещи мешают нам копить деньги, эксперт рассказал изданию News.ru.

Кальяны, такси и ещё 6 вещей, которые мешают вам начать копить деньги
© Freepik

Порой даже те, кто с трудом дотягивает от зарплаты до зарплаты, не замечают, сколько «лишних» денег утекает у них из кошелька буквально каждый день, отметил Зацепа.

Один из таких «карманных воришек» — поездки на такси. По мнению эксперта, на них нужно либо вовсе сэкономить, либо вызывать авто классом пониже, чтобы не переплачивать. Экономию подсчитать несложно: при средней стоимости поездки в 500 рублей за месяц можно проездить 5000 и даже больше.

Ещё одна «тайная» строка расходов — подписки на всяческие сервисы. Эксперт отметил, что сама суть бизнес-модели подписок в том, что каждая подписка по отдельности не кажется большой нагрузкой для кошелька и человеку будет лень лезть в настройки и отменять её. Но если посчитать, что средняя подписка сейчас стоит 399 рублей, пять подписок в месяц — это уже почти 2000.

По такому же принципу можно посчитать и другие траты, которые мешают вам сформировать финансовую подушку. Вот наиболее ещё наиболее частые расходы:

  • кофе,
  • каршеринг,
  • фастфуд,
  • рестораны,
  • кальяны,
  • алкоголь.

Кстати, путь к финансовой стабильности лежит не только через грамотное распоряжение своими финансами. Есть даже фразы, которые ни за что не произнесёт богатый человек.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.