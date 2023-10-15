Кальяны, такси и ещё 6 вещей, которые мешают вам начать копить деньги
Многие думают, что зарабатывают недостаточно, чтобы начать копить. С этим не согласен эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа. По его словам, очень часто откладывать деньги мешают «незаметные» траты, которые в течение месяца постепенно вытягивают из вашего кошелька приличные суммы. Какие вещи мешают нам копить деньги, эксперт рассказал изданию News.ru.
Порой даже те, кто с трудом дотягивает от зарплаты до зарплаты, не замечают, сколько «лишних» денег утекает у них из кошелька буквально каждый день, отметил Зацепа.
Один из таких «карманных воришек» — поездки на такси. По мнению эксперта, на них нужно либо вовсе сэкономить, либо вызывать авто классом пониже, чтобы не переплачивать. Экономию подсчитать несложно: при средней стоимости поездки в 500 рублей за месяц можно проездить 5000 и даже больше.
Ещё одна «тайная» строка расходов — подписки на всяческие сервисы. Эксперт отметил, что сама суть бизнес-модели подписок в том, что каждая подписка по отдельности не кажется большой нагрузкой для кошелька и человеку будет лень лезть в настройки и отменять её. Но если посчитать, что средняя подписка сейчас стоит 399 рублей, пять подписок в месяц — это уже почти 2000.
По такому же принципу можно посчитать и другие траты, которые мешают вам сформировать финансовую подушку. Вот наиболее ещё наиболее частые расходы:
- кофе,
- каршеринг,
- фастфуд,
- рестораны,
- кальяны,
- алкоголь.
Кстати, путь к финансовой стабильности лежит не только через грамотное распоряжение своими финансами. Есть даже фразы, которые ни за что не произнесёт богатый человек.