Врачи удалили россиянке две опухоли на 12 кг и сделали предупреждение для остальных
Подольские врачи провели сложную операцию: у 54-летней пациентки пришлось удалить две огромные опухоли в брюшной полости. Основная проблема была в том, что новообразования проросли между жизненно важными органами и быстро увеличивались в размерах. Ранее женщина проходила хирургическое лечение и химиотерапию, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
© Stable Diffusion
Зав онкологического торако-абдоминального отделения Подольской больницы Тимур Ибрагимов рассказал, что опухолевый конгломерат сдавливал внутренние органы и прорастал в крупные сосуды. В результате 4-часовой операции врачам всё же удалось вырезать две опухоли: 40 на 35 см и 20 на 30 см. Их общий вес составил 12 кг.
В течение пяти суток после операции врачи боролись за жизнь пациентки, поддерживая функции пострадавших органов. Через две недели женщина почувствовала себя хорошо и её выписали домой. По результатам гистологического заключения её направили на лечение к онкологу.
Ибрагимов напомнил, что всем людям, у которых есть онкопатология или подозрение на неё, нужно систематически проходить обследование у профильного врача. И вовремя лечиться.