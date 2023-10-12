Врачи удалили россиянке две опухоли на 12 кг и сделали предупреждение для остальных

Зав онкологического торако-абдоминального отделения Подольской больницы Тимур Ибрагимов рассказал, что опухолевый конгломерат сдавливал внутренние органы и прорастал в крупные сосуды. В результате 4-часовой операции врачам всё же удалось вырезать две опухоли: 40 на 35 см и 20 на 30 см. Их общий вес составил 12 кг.

В течение пяти суток после операции врачи боролись за жизнь пациентки, поддерживая функции пострадавших органов. Через две недели женщина почувствовала себя хорошо и её выписали домой. По результатам гистологического заключения её направили на лечение к онкологу.

Ибрагимов напомнил, что всем людям, у которых есть онкопатология или подозрение на неё, нужно систематически проходить обследование у профильного врача. И вовремя лечиться.