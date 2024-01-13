Когда деньги на исходе. Названы подходящие подарки на старый Новый год
Старый Новый год — тоже праздник, хоть и неофициальный. Многие ждут от своих близких подарок, но что дарить, если почти все деньги уже ушли? Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина объяснила, что подарок необязательно должен быть шикарным и дорогим. На 13 января (это 31 декабря по старому стилю) вполне подойдёт что-то небольшое, но приятное.
В России старый Новый год большинство людей отмечают не очень масштабно, но этот праздник — всё равно отличный повод ещё раз порадовать близких подарками.
«Достаточно подготовить небольшие "приятности" — ароматические свечи, конфеты ручной работы, красивый ежедневник или набор для творчества и рукоделия», — рассказала психолог РИАМО.
Особенно приятным будет подарок, сделанный своими руками. Специалист предложила 3 варианта, хотя их может быть сколько угодно:
- нарисовать красочную открытку с добрыми пожеланиями;
- смастерить фотоколлаж;
- подготовить слайд-шоу с памятными фото под любимую мелодию.
Порадовать дорогих вам людей можно и каким-нибудь интересным событием: сходить вместе в кафе, посетить каток и прогуляться по украшенному центру города. Также подойдёт посещение кино или театра, парка аттракционов, участие в квесте. А вечерком хорошо будет накрыть праздничный стол и провести время вместе.
Полезный совет. Почти в каждом доме есть семейный альбом, причём не один. Вечером можно достать их и повспоминать семейные истории, отметила психолог.