Когда деньги на исходе. Названы подходящие подарки на старый Новый год

В России старый Новый год большинство людей отмечают не очень масштабно, но этот праздник — всё равно отличный повод ещё раз порадовать близких подарками.

«Достаточно подготовить небольшие "приятности" — ароматические свечи, конфеты ручной работы, красивый ежедневник или набор для творчества и рукоделия», — рассказала психолог РИАМО.

Особенно приятным будет подарок, сделанный своими руками. Специалист предложила 3 варианта, хотя их может быть сколько угодно:

нарисовать красочную открытку с добрыми пожеланиями;

смастерить фотоколлаж;

подготовить слайд-шоу с памятными фото под любимую мелодию.

Порадовать дорогих вам людей можно и каким-нибудь интересным событием: сходить вместе в кафе, посетить каток и прогуляться по украшенному центру города. Также подойдёт посещение кино или театра, парка аттракционов, участие в квесте. А вечерком хорошо будет накрыть праздничный стол и провести время вместе.

Полезный совет. Почти в каждом доме есть семейный альбом, причём не один. Вечером можно достать их и повспоминать семейные истории, отметила психолог.