Выживание
08:40, 25 декабря 2023
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«Когда вернёшь долг?» Можно ли не общаться с коллекторами

Коллекторов в последние годы приструнили, но даже законными инструментами они могут попить немало крови. Если вы не желаете общаться с коллекторами, то можете этого не делать. Некоторые юристы советуют просто игнорировать коллекторов, занести их номера в чёрный список, а если они наведаются домой — не открывать дверь.

«Когда вернёшь долг?» Можно ли не общаться с коллекторами
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Если коллекторы слишком настойчивые и портят вашу жизнь, на них можно пожаловаться в Центробанк или даже обратиться в полицию с заявлением. В нём следует указать способ связи с вами, которым пользуются нарушители, угрожали ли они, кем представляются и в чьих интересах действуют.

Также пригодятся:

  • заверенная детализация телефонных звонков;
  • аудиозаписи личных встреч с коллектором;
  • аудиозаписи звонков от коллекторов;
  • копии почтовых отправлений, которые пришли по месту жительства;
  • скриншоты с экрана мобильного телефона, где есть сообщения от коллекторов.

Также пожаловаться на незаконные действия со стороны коллекторов можно в ФССП, Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в Роскомнадзор (если коллектор разглашает персональную информацию) и прокуратуру (если от коллектора поступают угрозы испортить имущество или причинён вред здоровью).

Автор:Фёдор Клён
Редакция
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