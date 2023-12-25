«Когда вернёшь долг?» Можно ли не общаться с коллекторами

Если коллекторы слишком настойчивые и портят вашу жизнь, на них можно пожаловаться в Центробанк или даже обратиться в полицию с заявлением. В нём следует указать способ связи с вами, которым пользуются нарушители, угрожали ли они, кем представляются и в чьих интересах действуют.

Также пригодятся:

заверенная детализация телефонных звонков;

аудиозаписи личных встреч с коллектором;

аудиозаписи звонков от коллекторов;

копии почтовых отправлений, которые пришли по месту жительства;

скриншоты с экрана мобильного телефона, где есть сообщения от коллекторов.

Также пожаловаться на незаконные действия со стороны коллекторов можно в ФССП, Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в Роскомнадзор (если коллектор разглашает персональную информацию) и прокуратуру (если от коллектора поступают угрозы испортить имущество или причинён вред здоровью).