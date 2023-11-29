И спи спокойно. Кому стоит поторопиться заплатить налоги до 1 декабря

Какие налоги платят до 1 декабря

До 1 декабря россиянам нужно заплатить следующие налоги:

налог на имущество (дом, квартира, гараж, комната, машиноместо и другие помещения, в том числе коммерческие и недостроенные) — его размер зависит от кадастровой стоимости объекта;

земельный налог — его опять же по кадастровой стоимости платят владельцы всех участков земли по праву собственности, бессрочного пользования или наследуемого владения;

транспортный налог — для владельцев автомобилей, мотоциклов, яхт и других средств передвижения, зависит от мощности двигателя и категории транспорта.

Где и как рассчитать размер своего налога

Если у вас есть официально зарегистрированная собственность, данные о ней уже есть у Федеральной налоговой службы (ФНС). Исходя из этой информации ведомство само считает ваш налог и выставляет вам счёт.

Начиная с 2023 года все налоги в России оплачиваются через Единый налоговый платёж. Если раньше каждый налог перечислялся отдельной платёжкой по своим реквизитам, то сейчас все деньги для уплаты налогов, взносов и сборов будут поступать на единый налоговый счёт — ЕНС.

По сути, это значит, что все налоги, которые вы должны заплатить как налогоплательщик, суммируются в виртуальном кошельке, который ФНС завела каждому россиянину с ИНН, и списываются оттуда единым траншем.

Посмотреть сумму можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или через мобильное приложение «Налоги ФЛ». Кроме того, уведомление с суммой вашего налога должно прийти вам на портале «Госуслуги» не позже чем за месяц до уплаты налогов.

Если у вас нет доступа к этим сервисам, вы не регистрировались на сайте ФНС и «Госуслугах», вы получите квитанцию заказным письмом по месту прописки.