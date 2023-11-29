И спи спокойно. Кому стоит поторопиться заплатить налоги до 1 декабря
Обладатели недвижимости или машин часто забывают, что 1 декабря истекает срок уплаты налогов для физлиц. Результатом могут стать пени, штрафы и другие проблемы с налоговой. Кому прямо сейчас стоит заглянуть в свой личный кабинет налогоплательщика и пополнить счёт и что нужно знать об уплате налогов в 2023 году — в нашем гайде.
Какие налоги платят до 1 декабря
До 1 декабря россиянам нужно заплатить следующие налоги:
- налог на имущество (дом, квартира, гараж, комната, машиноместо и другие помещения, в том числе коммерческие и недостроенные) — его размер зависит от кадастровой стоимости объекта;
- земельный налог — его опять же по кадастровой стоимости платят владельцы всех участков земли по праву собственности, бессрочного пользования или наследуемого владения;
- транспортный налог — для владельцев автомобилей, мотоциклов, яхт и других средств передвижения, зависит от мощности двигателя и категории транспорта.
Где и как рассчитать размер своего налога
Если у вас есть официально зарегистрированная собственность, данные о ней уже есть у Федеральной налоговой службы (ФНС). Исходя из этой информации ведомство само считает ваш налог и выставляет вам счёт.
Начиная с 2023 года все налоги в России оплачиваются через Единый налоговый платёж. Если раньше каждый налог перечислялся отдельной платёжкой по своим реквизитам, то сейчас все деньги для уплаты налогов, взносов и сборов будут поступать на единый налоговый счёт — ЕНС.
По сути, это значит, что все налоги, которые вы должны заплатить как налогоплательщик, суммируются в виртуальном кошельке, который ФНС завела каждому россиянину с ИНН, и списываются оттуда единым траншем.
Посмотреть сумму можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или через мобильное приложение «Налоги ФЛ». Кроме того, уведомление с суммой вашего налога должно прийти вам на портале «Госуслуги» не позже чем за месяц до уплаты налогов.
Если у вас нет доступа к этим сервисам, вы не регистрировались на сайте ФНС и «Госуслугах», вы получите квитанцию заказным письмом по месту прописки.
Как оплатить налог для физлиц в 2023 году
Положить деньги на индивидуальный налоговый счёт (виртуальный кошелёк налогоплательщика) можно через мобильное приложение, в личном кабинете на сайте ФНС или в отделении вашего банка с указанием вашего ИНН.
Деньги со счёта спишутся автоматически 1 декабря.
Вам также могут помочь:
- онлайн-сервисы банков: в приложении или на сайте следует выбрать раздел «Платежи», затем «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи», далее раздел «Налоги», затем выбрать «Поиск и оплата налогов ФНС (оплата налогов по УИН)». После этого нужно ввести УИН из налогового уведомления или отсканировать QR-код и произвести оплату.
- портал «Госуслуги»: с главной страницы портала надо перейти на вкладку «Оплата», выбрать строку «Оплата по номеру квитанции УИН» и ввести УИН из налогового уведомления. Появится сумма начисленного налога и кнопка оплаты, можно выбрать один из предложенных способов.
Что будет, если пропустить срок уплаты налогов
Если в вашем виртуальном кошельке образовался долг, который не будет погашен 1 декабря, на эту сумму начнут ежедневно начисляться пени. Сумма долга будет постоянно расти, пока вы не погасите и его, и начисленные вам проценты.
Размер пени определяется по формуле: пени = сумма задолженности х количество дней просрочки х 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ. С 27 октября 2023 года ставка рефинансирования равна 15,00%.
Если затянуть и там накопится существенная сумма, налоговая может подать на вас в суд и обвинить в неуплате налогов. В этом случае, помимо самого налога и пеней, придётся заплатить госпошлину за рассмотрение дела в суде, исполнительный сбор и расходы на судебных приставов.
Кроме того, ФНС может арестовывать ваши банковские счета и имущество, если на счёте налогоплательщика недостаточно средств для списания задолженности. Арест снимут, как только вы погасите долг перед государством.
Что если не пришло уведомление о налогах
Если вы не получили уведомление, это значит, что в этом году общая сумма ваших налогов не превысила 100 рублей. Иногда так бывает, если у вас есть налоговые льготы и за какие-то объекты налог платить не нужно.
Кроме того, если вы применяли налоговый вычет, сумма, которую вам должна вернуть ФНС, вычитается из вашего налога и может её даже превышать. В таком случае вы государству ничего не должны.
Некоторые вычеты работают для всех автоматически, ФНС просто присылают уведомление с уже уменьшенными суммами. В других случаях, например для льготников, нужно подавать заявление через личный кабинет на сайте налоговой или через мобильное приложение, подтвердив право на вычет документами.
Вычет можно получить только за один участок земли или одно жильё. И только в том случае, если оно не используется в бизнесе.
Кому не надо платить налоги к 1 декабря
Сэкономить на налогах могут пенсионеры, инвалиды I и II группы, военнослужащие (в том числе участники СВО) и те, кто получает пенсию по потере кормильца. Им не нужно платить налог за квартиру, дом, комнату, гараж, творческую мастерскую или хозпостройку (один объект каждого вида). Кроме того, им полагается налоговый вычет по земельному участку: до шести соток налог вовсе не платится.
Есть ли ещё какие-то льготы по уплате налогов для физлиц
Помимо федеральных льгот существуют также льготы региональные. Они могут разниться, поэтому хорошо бы проверить актуальный список вашего региона на сайте ФНС.