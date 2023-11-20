Выживание
10:40, 20 ноября 2023
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Кому зарплату от 100 тысяч рублей? Придётся ехать в эти регионы

На Ямале и Чукотке самые высокие зарплаты в России. Это следует из данных Росстата, сообщило РИА «Новости». С сентября 2022-го по август 2023 года россияне в среднем получали чуть более 60 000 рублей в месяц (это после уплаты подоходного налога). Причём по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом средняя зарплата выросла почти на 14%.

Кому зарплату от 100 тысяч рублей? Придётся ехать в эти регионы
© pxhere.com

Самые высокие зарплаты в России

Агентство подсчитало долю самых обеспеченных работников, которые получают от 100 000 рублей в месяц, в разных регионах РФ. Вот самые щедрые субъекты Федерации.

  • Первое место рейтинга с 2019 года занимает Чукотский автономный округ, в котором доля работников с такой зарплатой составляет 58,7%.

  • Второе — у Ямало-Ненецкого автономного округа, где больше 100 000 рублей зарабатывают больше половины трудоустроенных жителей (52,7%).

  • На третьем месте снова регион Крайнего Севера — Магаданская область, в которой высокие зарплаты у 47,6%.

  • Четвёртое место у Ненецкого автономного округа — там доля работников с зарплатой от 100 000 составляет 42,5%.

  • Замыкает пятёрку Москва с результатом 39,3%.

При этом в половине российских регионов (43) доля работников с зарплатой от 100 000 рублей составляет меньше 6,5%.

Меньше всего высокооплачиваемых работников в следующих субъектах:

  • Калмыкия (1,8%);
  • Ингушетия (2,08%);
  • Кабардино-Балкария (2,12%);
  • Дагестан и Чечня (по 2,3%);
  • Северная Осетия (2,4%);
  • Мордовия (2,7%);
  • Ивановская область (2,9%);
  • Орловская область (3,1%).
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