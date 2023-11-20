Кому зарплату от 100 тысяч рублей? Придётся ехать в эти регионы

Самые высокие зарплаты в России

Агентство подсчитало долю самых обеспеченных работников, которые получают от 100 000 рублей в месяц, в разных регионах РФ. Вот самые щедрые субъекты Федерации.

Первое место рейтинга с 2019 года занимает Чукотский автономный округ, в котором доля работников с такой зарплатой составляет 58,7%.

Второе — у Ямало-Ненецкого автономного округа, где больше 100 000 рублей зарабатывают больше половины трудоустроенных жителей (52,7%).

На третьем месте снова регион Крайнего Севера — Магаданская область, в которой высокие зарплаты у 47,6%.

Четвёртое место у Ненецкого автономного округа — там доля работников с зарплатой от 100 000 составляет 42,5%.

Замыкает пятёрку Москва с результатом 39,3%.

При этом в половине российских регионов (43) доля работников с зарплатой от 100 000 рублей составляет меньше 6,5%.

Меньше всего высокооплачиваемых работников в следующих субъектах: