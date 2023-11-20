Кому зарплату от 100 тысяч рублей? Придётся ехать в эти регионы
На Ямале и Чукотке самые высокие зарплаты в России. Это следует из данных Росстата, сообщило РИА «Новости». С сентября 2022-го по август 2023 года россияне в среднем получали чуть более 60 000 рублей в месяц (это после уплаты подоходного налога). Причём по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом средняя зарплата выросла почти на 14%.
Самые высокие зарплаты в России
Агентство подсчитало долю самых обеспеченных работников, которые получают от 100 000 рублей в месяц, в разных регионах РФ. Вот самые щедрые субъекты Федерации.
Первое место рейтинга с 2019 года занимает Чукотский автономный округ, в котором доля работников с такой зарплатой составляет 58,7%.
Второе — у Ямало-Ненецкого автономного округа, где больше 100 000 рублей зарабатывают больше половины трудоустроенных жителей (52,7%).
На третьем месте снова регион Крайнего Севера — Магаданская область, в которой высокие зарплаты у 47,6%.
Четвёртое место у Ненецкого автономного округа — там доля работников с зарплатой от 100 000 составляет 42,5%.
Замыкает пятёрку Москва с результатом 39,3%.
При этом в половине российских регионов (43) доля работников с зарплатой от 100 000 рублей составляет меньше 6,5%.
Меньше всего высокооплачиваемых работников в следующих субъектах:
- Калмыкия (1,8%);
- Ингушетия (2,08%);
- Кабардино-Балкария (2,12%);
- Дагестан и Чечня (по 2,3%);
- Северная Осетия (2,4%);
- Мордовия (2,7%);
- Ивановская область (2,9%);
- Орловская область (3,1%).