Конура в небоскрёбе. В Москва-Сити выставили на продажу студию площадью 8,4 кв. м

«Апартаменты полностью готовы для проживания: выполнена отделка из высококачественных материалов, а также установлены премиальная мебель и техника», — заманивают авторы объявления.

Квартира мечты находится 42-м этаже в одной из двух жилых башен «Город столиц». Будущим жильцам достанется двухместная кровать, мини-кухня с микроволновкой и обеденным столиком, телевизор и небольшая гардеробная. Также жильё оборудовано туалетом и душевой.

Покупателю обещают ещё и прихожую около входа, правда, рассчитанную на 13 жильцов. Зато доступ в этот предбанник будет только у собственников.

«Москва-Сити имеет несколько съездов, благодаря чему не составит труда добраться до любой точки столицы. Рядом расположены станции метро "Международная" и "Деловой центр"», — информируют авторы объявления.

При желании апартаменты можно взять в ипотеку и вить в них своё семейное гнёздышко.

Ну а если студия на 8 м не ваш вариант, можно подумать о других видах жилья. Причём чем дальше оно будет от Москва-Сити, тем просторнее. При желании за 12 млн можно приобрести даже таунхаус. Вот что нужно знать о плюсах и минусах таких домов.