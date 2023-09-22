Миллионам россиян с января повысят зарплату вслед за ростом МРОТ
С 1 января 2024 года МРОТ в России вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин во время рассмотрения проекта федерального бюджета на 2024–2026 год, такой рост минимального размера оплаты труда гораздо выше инфляции. Вместе с МРОТ вырастут и другие выплаты, которые зависят от его размера.
МРОТ в России с 2021 года стали считать не по потребительской корзине, а по медианной зарплате, то есть сумме оплаты труда, выше которой получает ровно половина россиян, и столько же — ниже.
За это время показатель заметно вырос. В 2021 году он составлял 12 792 рубля, в 2022-м — 13 890 рубля, а в 2023-м — 16 242 рубля.
Чтобы поднять МРОТ до 19 242 рублей, правительство выделит из бюджета 75,9 млрд рублей, ещё 47,4 млрд рублей возьмут из внебюджетных средств.
Отметим, что от роста МРОТ в первую очередь выигрывают те, кто трудится на низкооплачиваемой работе. Например, молодые специалисты без опыта. Но не только они.
Кроме того, МРОТ влияет и на другие выплаты:
- больничные (по временной нетрудоспособности). Работодатель не может заплатить сотруднику меньше МРОТ, даже если он целый месяц провёл на больничном и у него небольшой трудовой стаж;
- пособие по безработице. Размер пособия зависит от среднемесячного заработка по последнему месту работы. Если человек получал зарплату на уровне МРОТ, пособие вырастет,
- декретные (по беременности и родам),
- детские (по уходу за ребёнком до полутора лет).