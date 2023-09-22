Миллионам россиян с января повысят зарплату вслед за ростом МРОТ

МРОТ в России с 2021 года стали считать не по потребительской корзине, а по медианной зарплате, то есть сумме оплаты труда, выше которой получает ровно половина россиян, и столько же — ниже.

За это время показатель заметно вырос. В 2021 году он составлял 12 792 рубля, в 2022-м — 13 890 рубля, а в 2023-м — 16 242 рубля.

Чтобы поднять МРОТ до 19 242 рублей, правительство выделит из бюджета 75,9 млрд рублей, ещё 47,4 млрд рублей возьмут из внебюджетных средств.

Отметим, что от роста МРОТ в первую очередь выигрывают те, кто трудится на низкооплачиваемой работе. Например, молодые специалисты без опыта. Но не только они.

Кроме того, МРОТ влияет и на другие выплаты: