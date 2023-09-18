Минтруд придумал, как не дать работодателям «экономить» на выплате премий

Поскольку далеко не все работодатели фиксируют условия выплаты той самой премии, которая составляет основную часть зарплаты, теоретически они могут на своё усмотрение уменьшать ежемесячное вознаграждение сотрудника. Предлогом для занижения выплаты может быть, например, дисциплинарное взыскание.

Конституционный суд встал в этом вопросе на сторону работников. Там возмутились тем, что статья Трудового кодекса фактически разрешает срезать зарплаты людям с непогашенными дисциплинарными взысканиями чуть ли не наполовину. Такое наказание несоразмерно, посчитали в КС. Например, факт опоздания на работу не означает, что работник не выполнил все другие показатели, связанные с его эффективностью.

Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс. Они запрещают работодателям сокращать премию работнику, у которого есть дисциплинарное взыскание, настолько, что его зарплата снизится более чем на 20%.

Новая норма, если её одобрят, начнёт действовать с 1 сентября 2024 года.