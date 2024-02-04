Многодетная москвичка убежала из двух квартир, растеряла миллион и поселила детей в подъезде

Отца 4 детей, которому решила помочь Елена, судили за кражу. Как утверждает москвичка, ей стало жалко многодетного родителя и она решила помочь ему с жильём. Правда, не бескорыстно, а за 200 000 рублей в месяц. Мужчина заплатил ей сразу за полгода — 1,2 млн рублей.

В итоге подсудимый въехал в квартиру Елены в ЖК «Сиреневый парк», а сама она вместе с мужем, детьми (по уточнённым данным, у неё их четверо — 8-летняя дочь, 10-летние мальчики-двойняшки и 28-летний сын-инвалид), собакой и котами переехали в съёмное жильё в Подмосковье.

Но на арендованной жилплощади у Елены не заладилось — хозяева попросили семью съехать.

Квартирант Елены её вместе с семьёй обратно не пустил. И сам отказался съезжать, потому что указал этот адрес для домашнего ареста. К тому же женщина не смогла вернуть ему оплату, так как уже успела потратить деньги.

Так что теперь у обеих сторон есть претензии друг к другу. Елена утверждает, что мужчина незаконно подселил к себе ещё 10 человек. А квартирант в ответ написал заявление в полицию на Елену, выяснил телеграм-канал Shot.

Пока правоохранительные органы и прокуратура разбираются в этой запутанной истории, Елену с семьёй поселили в социальной гостинице в Крылатском. Женщину, впрочем, такой расклад не устраивает — жильё слишком далеко от школы, где учатся её дети.