Выживание
Опубликовано 26 января 2024, 11:20
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Названы условия, при которых за поиск новой работы могут уволить

Далеко не у всех есть финансовая возможность сначала уволиться, а потом искать новую работу. Многим приходится совмещать, втайне надеясь, что работодатель не узнает про их планы и не выгонит раньше, чем подвернётся хорошая вакансия. Насколько вообще реален такой сценарий, рассказала почётный юрист Москвы Елена Рыбакова. Оказывается, главное — не нарушать правила.
Freepik

Freepik

Если вы ищете новую работу, оставаясь на старой, это не повод для увольнения, отметила заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов.

Тем не менее у работодателя могут появиться к вам претензии. Например, если вы во время работы занимаетесь чем-то другим — например, просматриваете сайты с вакансиями или делаете тестовое задание. В этом случае вам могут сделать замечание или даже объявить выговор, отметила юрист.

В некоторых случаях работодатель всё-таки может уволить сотрудника, который ищет работу. Например, если вы решили в свой рабочий день сходить на собеседование и не согласовали с руководством своё отсутствие. Если вас не будет на работе больше четырёх часов подряд, а то и весь день без уважительной причины — это считается грубым нарушением, за которое вас имеют право уволить, сказала Рыбакова «Москве 24».

Для тех, кто сам не может найти новое место, а со старой работы уйти уже очень хочется, есть другой вариант — центр занятости. Вот советы, как быстро встать на учёт.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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