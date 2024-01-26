Названы условия, при которых за поиск новой работы могут уволить

Если вы ищете новую работу, оставаясь на старой, это не повод для увольнения, отметила заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов.

Тем не менее у работодателя могут появиться к вам претензии. Например, если вы во время работы занимаетесь чем-то другим — например, просматриваете сайты с вакансиями или делаете тестовое задание. В этом случае вам могут сделать замечание или даже объявить выговор, отметила юрист.

В некоторых случаях работодатель всё-таки может уволить сотрудника, который ищет работу. Например, если вы решили в свой рабочий день сходить на собеседование и не согласовали с руководством своё отсутствие. Если вас не будет на работе больше четырёх часов подряд, а то и весь день без уважительной причины — это считается грубым нарушением, за которое вас имеют право уволить, сказала Рыбакова «Москве 24».

Для тех, кто сам не может найти новое место, а со старой работы уйти уже очень хочется, есть другой вариант — центр занятости. Вот советы, как быстро встать на учёт.