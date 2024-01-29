Назывные самые опасные отходы для унитаза. Засор будет страшный

Почему еду нельзя смывать в унитаз

Специалист отметил, что многим кажется, будто в унитаз можно сливать прокисший суп или масло после приготовления еды. И всё это действительно легко смывается и сразу не никаких засоров не вызывает. Но мы не видим того, что происходит в трубах.

«В коммуникационных системах трубы не всегда идут прямо, они поворачивают, при этом под различными углами, как следствие — при движении по ним продукты застревают и создают засор в местах этих поворотов», — объяснил эксперт «Аргументам и фактам».

Причём жирные отходы — самые опасные. Они создают липучий слой, из-за которого труба потом полностью забивается. Подсолнечное масло и другой жир нужно сливать в пакетик и выбрасывать в мусорное ведро, посоветовал Бесполденов.

Что ещё нельзя смывать в унитаз

Также люди любят смывать в унитаз предметы гигиены. Мол, туалетная бумага засор не вызывает, значит и всё остальное проскочит. Однако влажные и сухие салфетки, ушные палочки — это не туалетная бумага, они забивают трубы.

Особая проблема — это подгузники. В трубе они впитывают влагу надуваются так сильно, что забивают широкую водосточную трубу.

Предметы гигиены питомцев тоже нельзя смывать в унитаз. Одноразовые пелёнки и наполнители для туалетов забивают трубы.

Можно ли смывать в унитаз гипс и цемент

Жильцы квартир, в которых делают ремонт, иногда смываю в унитаз гипс и цемент. Им кажется, что эти материалы растворяются в воде. На деле же они на оседают, затвердевают и закупоривают коммуникации, объяснил эксперт. Причём засор бывает таким сильным, что приходится менять унитаз.

При этом мелкий бытовой мусор тоже опасно смывать в унитаз, потому что в трубе рано или поздно образуется ком, который перекроет её полностью.

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