Выживание
21:20, 26 ноября 2023
1 мин.

Не мраморная, а золотая говядина. Насколько подорожает мясо к Новому году

Понятное дело, что из-за новогодних праздников цены на продукты заметно подскакивают, а стоимость дорогих видов мяса, рыбы и морепродуктов вообще улетает в космос. Однако потом она возвращается на прежний уровень, но не в этот раз. По словам специалиста, говядина теперь — для богатых.

Не мраморная, а золотая говядина. Насколько подорожает мясо к Новому году
© Edson Saldaña / Unsplash

Как объяснил генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк, говядина всегда была дорогой из-за сложностей производства. На выращивание бройлера уходит месяц, на выращивание свиньи — полгода, а на корову или быка требуются два года. А всё это время их нужно кормить и содержать, что отражается на стоимости.

С начала года цена на говядину поднялась на 5,9%, а к Новому году вырастет ещё минимум на 7–10% и на том же уровне и останется. А всё потому, что производить говядину становится с каждым годом всё труднее и с 2010 года поголовье в России упорно уменьшается.

Производителям приходится тратиться из-за:

  • валютного курса;
  • ставки кредита;
  • транспортных и энергетических тарифов;
  • цен на корма и ветпрепараты.

От общего объёма говядины российские производители закрывают только 18%, ещё 20% — это завезённое мясо. Остальное — остатки от молочных коров, количество которых тоже в будущем будут сокращать.

Поэтому если хочется порадовать себя на Новый год стейком, то лучше закупиться заранее, чтобы не отдать за мясо ползарплаты. Тем более что его можно заморозить, главное — не забыть про него. Храниться говядина, свинина, телятина и баранина могут не дольше полугода при температуре от –18 до –20.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.