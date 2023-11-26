Не мраморная, а золотая говядина. Насколько подорожает мясо к Новому году

Как объяснил генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк, говядина всегда была дорогой из-за сложностей производства. На выращивание бройлера уходит месяц, на выращивание свиньи — полгода, а на корову или быка требуются два года. А всё это время их нужно кормить и содержать, что отражается на стоимости.

С начала года цена на говядину поднялась на 5,9%, а к Новому году вырастет ещё минимум на 7–10% и на том же уровне и останется. А всё потому, что производить говядину становится с каждым годом всё труднее и с 2010 года поголовье в России упорно уменьшается.

Производителям приходится тратиться из-за:

валютного курса;

ставки кредита;

транспортных и энергетических тарифов;

цен на корма и ветпрепараты.

От общего объёма говядины российские производители закрывают только 18%, ещё 20% — это завезённое мясо. Остальное — остатки от молочных коров, количество которых тоже в будущем будут сокращать.

Поэтому если хочется порадовать себя на Новый год стейком, то лучше закупиться заранее, чтобы не отдать за мясо ползарплаты. Тем более что его можно заморозить, главное — не забыть про него. Храниться говядина, свинина, телятина и баранина могут не дольше полугода при температуре от –18 до –20.