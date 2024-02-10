Нечто сложнее злости. Как справиться с ресентиментом без помощи психолога

Психологи говорят, что для этого нужно:

Осознать и признать свои эмоции.

Простить и принять реальность.

Работать над своими мыслями и убеждениями.

«Учитесь искать хорошее во всём, что делаете, даже если ситуация к этому не располагает. Не отказывайтесь от проживания негатива, который в жизни может просто случаться. Негатив нужно уметь принимать как часть жизненного пути», — говорит психолог Елена Митрохина.

Вот какие вопросы можно задать себе:

Что я считаю несправедливым или обидным в данной ситуации? Какие события или действия привели к возникновению этих негативных чувств/установок? Какие убеждения я имею о других людях или о себе в контексте данной ситуации? Насколько эти убеждения являются реалистичными и обоснованными? Какие мысли и предположения я делаю о других людях на основе своего ресентимента? Как это влияет на мои эмоции и поведение? Какие альтернативные объяснения или интерпретации событий могут существовать? Какую информация я могу упускать из виду из-за эмоций? Какие эмоции и потребности лежат в основе моего ресентимента? Что мне на самом деле нужно в этой ситуации?

Ответив на них, вам будет проще разобраться в своих ощущениях и сделать так, чтобы чувство ресентимента не отравляло вашу жизнь.