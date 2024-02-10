Опубликовано 10 февраля 2024, 20:40
1 мин.
Нечто сложнее злости. Как справиться с ресентиментом без помощи психолога
Ресентимент — сложное ощущение, которое близко к зависти, негодованию, ненависти и неприязни, но «чувствуется» несколько иначе. В нём есть мотив тягостного осознания бесперспективности попыток повысить свой статус в обществе. А ещё ресентимент длится долго и часто накапливается. Справиться с ресентиментом помогают психологи. Но можно начать уходить от этого состояния и самостоятельно.
Психологи говорят, что для этого нужно:
- Осознать и признать свои эмоции.
- Простить и принять реальность.
- Работать над своими мыслями и убеждениями.
«Учитесь искать хорошее во всём, что делаете, даже если ситуация к этому не располагает. Не отказывайтесь от проживания негатива, который в жизни может просто случаться. Негатив нужно уметь принимать как часть жизненного пути», — говорит психолог Елена Митрохина.
Вот какие вопросы можно задать себе:
- Что я считаю несправедливым или обидным в данной ситуации? Какие события или действия привели к возникновению этих негативных чувств/установок?
- Какие убеждения я имею о других людях или о себе в контексте данной ситуации? Насколько эти убеждения являются реалистичными и обоснованными?
- Какие мысли и предположения я делаю о других людях на основе своего ресентимента? Как это влияет на мои эмоции и поведение?
- Какие альтернативные объяснения или интерпретации событий могут существовать? Какую информация я могу упускать из виду из-за эмоций?
- Какие эмоции и потребности лежат в основе моего ресентимента? Что мне на самом деле нужно в этой ситуации?
Ответив на них, вам будет проще разобраться в своих ощущениях и сделать так, чтобы чувство ресентимента не отравляло вашу жизнь.