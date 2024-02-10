Выживание
Опубликовано 10 февраля 2024, 20:40
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Нечто сложнее злости. Как справиться с ресентиментом без помощи психолога

Ресентимент — сложное ощущение, которое близко к зависти, негодованию, ненависти и неприязни, но «чувствуется» несколько иначе. В нём есть мотив тягостного осознания бесперспективности попыток повысить свой статус в обществе. А ещё ресентимент длится долго и часто накапливается. Справиться с ресентиментом помогают психологи. Но можно начать уходить от этого состояния и самостоятельно.
Нечто сложнее злости. Как справиться с ресентиментом без помощи психолога
© Freepik/yanalya

Психологи говорят, что для этого нужно:

  • Осознать и признать свои эмоции.
  • Простить и принять реальность.
  • Работать над своими мыслями и убеждениями.

«Учитесь искать хорошее во всём, что делаете, даже если ситуация к этому не располагает. Не отказывайтесь от проживания негатива, который в жизни может просто случаться. Негатив нужно уметь принимать как часть жизненного пути», — говорит психолог Елена Митрохина.

Вот какие вопросы можно задать себе:

  1. Что я считаю несправедливым или обидным в данной ситуации? Какие события или действия привели к возникновению этих негативных чувств/установок?
  2. Какие убеждения я имею о других людях или о себе в контексте данной ситуации? Насколько эти убеждения являются реалистичными и обоснованными?
  3. Какие мысли и предположения я делаю о других людях на основе своего ресентимента? Как это влияет на мои эмоции и поведение?
  4. Какие альтернативные объяснения или интерпретации событий могут существовать? Какую информация я могу упускать из виду из-за эмоций?
  5. Какие эмоции и потребности лежат в основе моего ресентимента? Что мне на самом деле нужно в этой ситуации?

Ответив на них, вам будет проще разобраться в своих ощущениях и сделать так, чтобы чувство ресентимента не отравляло вашу жизнь.

Автор:Фёдор Клён
Редакция
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