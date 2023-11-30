Они эволюционируют! Россиянам рассказали, как вывести въевшиеся пятна
Вы замечали, что раньше отстирывать одежду от пятен и грязи было как-то легче? Сейчас с некоторыми загрязнениями не справляются даже навороченные порошки. Просто за последние 10–20 лет уличная грязь стала многокомпонентной, сложной. Зимой на дорогах машинное масло смешивается не только с пылью, землёй и глиной, но ещё и с реагентами. Вот пятна и эволюционировали. Как их удалять — рассказала продуктовый эксперт компании Synergetic Ольга Рыжкова.
«Современные пятна уже не такие простые, как 20 или даже 10 лет назад. Они всё больше отличаются своей многокомпонентностью и становятся трудновыводимыми», — сказала Рыжкова «Газете.Ru».
Классический способ очистить одежду:
- Удаляем грязь на волокнах ткани. Это можно сделать только механически, с помощью нежёсткой щётки.
- Стираем одежду в машинке при повышенной температуре воды. На этом этапе нужно удалить из тканей маслянисто-жировые загрязнения.
Однако пятна от реагентов так не вывести. Рыжкова посоветовала приготовить слабый раствор лимонной кислоты. Для этого 10 г лимонной кислоты растворите в 1 л воды. Затем поместите одежду в раствор и оставьте на 10–15 минут. Затем можно просто постирать вещи обычном способом. Если с первого раза следы реагентов не исчезли, повторите процедуру несколько раз.
Ещё одна непростая категория пятен — это пятна от ручки. Как их правильно выводить — узнайте здесь.