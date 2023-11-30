Они эволюционируют! Россиянам рассказали, как вывести въевшиеся пятна

«Современные пятна уже не такие простые, как 20 или даже 10 лет назад. Они всё больше отличаются своей многокомпонентностью и становятся трудновыводимыми», — сказала Рыжкова «Газете.Ru».

Классический способ очистить одежду:

Удаляем грязь на волокнах ткани. Это можно сделать только механически, с помощью нежёсткой щётки.

Стираем одежду в машинке при повышенной температуре воды. На этом этапе нужно удалить из тканей маслянисто-жировые загрязнения.

Однако пятна от реагентов так не вывести. Рыжкова посоветовала приготовить слабый раствор лимонной кислоты. Для этого 10 г лимонной кислоты растворите в 1 л воды. Затем поместите одежду в раствор и оставьте на 10–15 минут. Затем можно просто постирать вещи обычном способом. Если с первого раза следы реагентов не исчезли, повторите процедуру несколько раз.

Ещё одна непростая категория пятен — это пятна от ручки. Как их правильно выводить — узнайте здесь.