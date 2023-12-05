Оплата после регистрации авто. На «Госуслугах» появилась новая опция для водителей
На «Госуслугах» появилась опция безопасной оплаты при покупке машины. Отныне россияне могут платить за автомобиль через аккредитив. Это такой способ оплаты, при котором продавец отправляет автомобиль покупателю только после получения оплаты из банка. Кредитная организация «заморозит» деньги покупателя на специальном счёте и отправит их продавцу только после того, как поступит подтверждение регистрации машины в ГИБДД.
Как уточнили в Минцифры, чтобы купить авто через аккредитив, продавец при заполнении договора купли-продажи через «Госуслуги» должен отметить соответствующий пункт в меню сервиса госуслуг по купле-продаже машин.
Далее покупатель переводит деньги на специальный счёт в банке. В течение 5 дней ему нужно поставить автомобиль на учёт в ГИБДД на своё имя. Когда придёт подтверждение регистрации, банк, в котором открыт аккредитив, перечислит деньги продавцу.
Если Госавтоинспекция откажет в регистрации, покупатель сможет продлить действие аккредитива либо расторгнуть сделку.
В Минцифры считают, что новая опция обезопасит сделки по купле-продаже авто: покупатель гарантированно получит машину, а продавец — деньги за неё. Кроме того, аккредитив предоставляют бесплатно, без комиссии. Заключить договор, оплатить покупку и записаться в ГИБДД можно дистанционно.