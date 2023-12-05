Оплата после регистрации авто. На «Госуслугах» появилась новая опция для водителей

Как уточнили в Минцифры, чтобы купить авто через аккредитив, продавец при заполнении договора купли-продажи через «Госуслуги» должен отметить соответствующий пункт в меню сервиса госуслуг по купле-продаже машин.

Далее покупатель переводит деньги на специальный счёт в банке. В течение 5 дней ему нужно поставить автомобиль на учёт в ГИБДД на своё имя. Когда придёт подтверждение регистрации, банк, в котором открыт аккредитив, перечислит деньги продавцу.

Если Госавтоинспекция откажет в регистрации, покупатель сможет продлить действие аккредитива либо расторгнуть сделку.

В Минцифры считают, что новая опция обезопасит сделки по купле-продаже авто: покупатель гарантированно получит машину, а продавец — деньги за неё. Кроме того, аккредитив предоставляют бесплатно, без комиссии. Заключить договор, оплатить покупку и записаться в ГИБДД можно дистанционно.