Как платить кредиткой и не попасть на бешеные проценты: 5 правил

Все банки в рекламе представляют кредитку удобным и безопасным финансовым инструментом. Внезапно закончились деньги? Держите при себе кредитку, она выручит в такой ситуации. Но люди забывают, что проценты по кредитным картам могут достигать 30–60% годовых.

Финансист Алексей Родин в беседе с Газетой.Ru перечислил правила, которые помогут не превратить кредитку в источник долгов и новых проблем.

Правило 1. Досконально изучите договор с банком.

Нужно полностью понимать все условия договора. То есть нужно знать процент, длительность беспроцентного периода, стоимость обслуживания и т. д. Эксперт посоветовал внимательно изучать пресловутый «мелкий шрифт», потому что в нём прописывают все подводные камни договора. Вот банк утверждает, что карта с бесплатным обслуживанием. А мелким шрифтом прописывает — «при условии отсутствия трат». То есть стоит что-то потратить с кредитки, как с неё спишется стоимость годового обслуживания.

Правило 2. Не забывайте вносить платежи

Совет кажется банальным, но масса должников просто забывает вносить минимальные платежи по кредитке и попадает на проценты. Банкам такая забывчивость только на руку, ведь они зарабатывают на просрочках.

«Нужно запомнить, сколько дней длится беспроцентный период, и поставить себе напоминание в телефоне за день до его окончания», — посоветовал финансист.

Правило 3. Тратьте не больше 30% доступного лимита

Что думает банк, когда вы тратите более 30% доступного кредитного лимита? Для него это знак того, что вы зависите от кредита и что потенциально вам сложно будет вернуть долг. Значит, в новом кредите вам могут уже отказать.

Правило 4. Используйте кредитную карту только при необходимости.

Не надо оплачивать ей все ежедневные покупки. Такое поведение — тоже не очень хороший сигнал для банка, который выдал кредитку.

Правило 5. Договаривайтесь с банком

Если не хватает даже на минимальный платёж, а крайний срок внесения приближается, не стоит просто сидеть и ждать просрочки. Эксперт посоветовал обратиться в поддержку банка и всё объяснить. Возможно, получится договориться о кредитных каникулах или о реструктуризации.