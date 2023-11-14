Как платить кредиткой и не попасть на бешеные проценты: 5 правил
Для сокращения рисков используйте с кредитки не более 30% средств. Если у вас будет уходить больше, банк может внести вас в список «неудобных клиентов». Это значит, что в будущем вам откажут в более крупном кредите или в новой кредитной карте. Подробнее о правилах обращения с кредиткой рассказал эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф» Алексей Родин.
Freepik/tirachardz
Все банки в рекламе представляют кредитку удобным и безопасным финансовым инструментом. Внезапно закончились деньги? Держите при себе кредитку, она выручит в такой ситуации. Но люди забывают, что проценты по кредитным картам могут достигать 30–60% годовых.
Финансист Алексей Родин в беседе с Газетой.Ru перечислил правила, которые помогут не превратить кредитку в источник долгов и новых проблем.
Правило 1. Досконально изучите договор с банком.
Нужно полностью понимать все условия договора. То есть нужно знать процент, длительность беспроцентного периода, стоимость обслуживания и т. д. Эксперт посоветовал внимательно изучать пресловутый «мелкий шрифт», потому что в нём прописывают все подводные камни договора. Вот банк утверждает, что карта с бесплатным обслуживанием. А мелким шрифтом прописывает — «при условии отсутствия трат». То есть стоит что-то потратить с кредитки, как с неё спишется стоимость годового обслуживания.
Правило 2. Не забывайте вносить платежи
Совет кажется банальным, но масса должников просто забывает вносить минимальные платежи по кредитке и попадает на проценты. Банкам такая забывчивость только на руку, ведь они зарабатывают на просрочках.
«Нужно запомнить, сколько дней длится беспроцентный период, и поставить себе напоминание в телефоне за день до его окончания», — посоветовал финансист.
Правило 3. Тратьте не больше 30% доступного лимита
Что думает банк, когда вы тратите более 30% доступного кредитного лимита? Для него это знак того, что вы зависите от кредита и что потенциально вам сложно будет вернуть долг. Значит, в новом кредите вам могут уже отказать.
Правило 4. Используйте кредитную карту только при необходимости.
Не надо оплачивать ей все ежедневные покупки. Такое поведение — тоже не очень хороший сигнал для банка, который выдал кредитку.
Правило 5. Договаривайтесь с банком
Если не хватает даже на минимальный платёж, а крайний срок внесения приближается, не стоит просто сидеть и ждать просрочки. Эксперт посоветовал обратиться в поддержку банка и всё объяснить. Возможно, получится договориться о кредитных каникулах или о реструктуризации.