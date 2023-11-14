Проедаете всю получку? Вот 7 нетривиальных способов сэкономить на продуктах

По словам финансового консультанта сервиса «ПриЕм» Ирины Конновой, экономить на продуктах можно со всех сторон, даже самых нестандартных.

Лучше покупать продукты в магазине в наушниках и под бодрую музыку. Считается, что в супермаркетах играет неторопливая музыка, чтобы расслаблять покупателей и заставлять их больше времени проводить у полок. А если врубить в наушниках чего поживее, то до кассы можно долететь за считаные минуты.

Не берите перекус вместо полноценного обеда. Эти кофе с булочкой только выглядят дёшево, а на деле могут влететь в копеечку (около 350 рублей), а насытить — очень ненадолго. Тем более полезного в таком перекусе мало.

Можно не готовить дома, хоть многие и твердят, что так дешевле. Но на это уходит уйма времени — вместе с походом в магазин, а все итоговые траты в итоге не отражаются в чеке. Взять ту же стоимость бензина, проезда или даже стоимость газа, электричества и воды, которые потратятся во время готовки и уборки после.

Не покупайте еду впрок и по акциям вроде «1+1=3», особенно если это скоропортящиеся вещи. Приёмы маркетологов и наша внутренняя мышка, которая тащит всё в дом, заставляют закупаться по выгодной цене, но эти продукты в итоге чаще всего оказываются в мусорке.

Делайте заготовки, если всё-таки сорвались и конкретно так закупились. Например, зелень можно нарезать и заморозить с оливковым маслом, а потом добавлять в блюда.

Не ходите в магазин впопыхах и когда нет времени. В такие моменты люди торопятся и зачастую не обращают внимания на акции, не изучают этикетки и ценники.