Выживание
10:40, 13 декабря 2023
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Почему увольняться перед Новым годом невыгодно? Есть сразу несколько причин

Желание начать всё с чистого листа перед новым годом может оказаться всеобъемлющим и затронуть даже работу. Нередко люди задумываются над тем, не уволиться ли им с неподходящей работы перед праздниками и заняться поиском новой после каникул. Стоит ли так поступать и выгодно ли это для работника? Об этом «Секрету фирмы» рассказали руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин и HR-директор бухгалтерского сервиса «Кнопка» Мария Харченко.

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FreepikFreepik

Нюансы увольнения в декабре

Годовые премии

Во многих компаниях по итогам года выплачиваются премии, но порой это происходит после, а не до 1 января.

Если сотрудник претендует на получение такой премии, целесообразно её получить и только потом принимать решение об увольнении. В противном случае, уволившись ранее, сотрудник может эту премию не получить вовсе. Конечно, с таким подходом работодателя можно поспорить, но тем не менее этот момент стоит учесть.

Александр Южалин,
руководитель юридической практики в SuperJob

В то же время нужно понимать, что если человек перегорел, то в компании его не удержат ни премия, ни длинные выходные, подчеркнула HR-директор бухгалтерского сервиса «Кнопка» Мария Харченко.

Поиск работы

В декабре рынок труда довольно оживлённый — компании закрывают все оставшиеся вакансии, а соискатели стараются определиться с новым местом работы до праздников. В некоторых фирмах трудоустройство согласовывают в декабре, а в январе новый сотрудник выходит на работу.

«Январь, напротив, достаточно мёртвый месяц. HR-службам, в том числе и нашей, требуется время на раскачку, а первые собеседования назначаются только к концу месяца», — говорит Мария Харченко.

Стоимость рабочих дней

Январь — короткий рабочий месяц из-за восьми нерабочих праздничных дней. Для сотрудников на окладе это не влияет на размер зарплаты — она остаётся прежней, только каждый рабочий день стоит больше, чем в любой другой месяц, пояснил Александр Южалин из SuperJob. Поэтому, увольняясь в декабре, человек лишается возможности поработать меньше за те же деньги.

На что не влияет увольнение перед Новым годом

Размер выплат при увольнении всегда одинаков и не зависит от месяца, в котором сотрудник покидает компанию. Так что человек, который получает только оклад, в деньгах точно не потеряет.

«Если сотрудник получает только оклад, без премий, и увольняется по собственному желанию (а не по соглашению сторон), то нет особой разницы, в какой месяц уходить. Разве что у него накопится чуть больше дней отпуска, который работодатель компенсирует при увольнении. Но разница там обычно совсем небольшая», — заключила Мария Харченко из «Кнопки».

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