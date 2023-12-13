Почему увольняться перед Новым годом невыгодно? Есть сразу несколько причин

Стоимость рабочих дней

Январь — короткий рабочий месяц из-за восьми нерабочих праздничных дней. Для сотрудников на окладе это не влияет на размер зарплаты — она остаётся прежней, только каждый рабочий день стоит больше, чем в любой другой месяц, пояснил Александр Южалин из SuperJob. Поэтому, увольняясь в декабре, человек лишается возможности поработать меньше за те же деньги.

На что не влияет увольнение перед Новым годом

Размер выплат при увольнении всегда одинаков и не зависит от месяца, в котором сотрудник покидает компанию. Так что человек, который получает только оклад, в деньгах точно не потеряет.

«Если сотрудник получает только оклад, без премий, и увольняется по собственному желанию (а не по соглашению сторон), то нет особой разницы, в какой месяц уходить. Разве что у него накопится чуть больше дней отпуска, который работодатель компенсирует при увольнении. Но разница там обычно совсем небольшая», — заключила Мария Харченко из «Кнопки».