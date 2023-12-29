Хотите пошуметь в Новый год, но боитесь штрафа? Юристы рассказали о послаблениях в праздник
Но таких совсем мало — в целом российские субъекты относятся к соблюдению тишины в этот праздник так же, как и в любую другую ночь. Вообще, и других нюансов здесь немало: регионы по-разному отсчитывают ночное время, а ещё сами регулируют штрафы за нарушение локальных правил по шуму. О чём нужно знать перед новогодней гулянкой, рассказали старший юрист бюро адвокатов «Де-юре» Сергей Бибиков и адвокат, партнёр компании «Братья Яблоковы» Артём Яблоков.
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Как регулируют шум ночью
Для этого есть так называемые законы о тишине — своды федеральных и региональных норм, которые запрещают шуметь в ночное время, а ещё устанавливают наказание для нарушителей. На федеральном уровне действует санитарно-эпидемиологическое законодательство, которое регулирует шум и вибрации в помещениях. На региональном уровне принимают отдельные законы, которые регламентируют в том числе шум на улице.
Важно: в разных субъектах по-своему подходят к определению «ночного времени», отметил старший юрист бюро адвокатов «Де-юре» Сергей Бибиков.
- В Москве, например, это период с 23:00 до 07:00;
- в Свердловской области — с 23:00 до 08:00 с понедельника по четверг и с 18:00 до 11:00 с пятницы по воскресенье;
- а в Подмосковье — с 21:00 до 08:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные.
Общим критерием для увеселительных мероприятий является то, что нормой допустимого уровня шума в ночное время считается 45 Дб, который соседи могут замерить с помощью обычных приложений на своём смартфоне (например, Sound Meter). Для сравнения: разговор в спокойном тоне между людьми может производить до 40 Дб, а работа самого простого пылесоса может достигать до 75 Дб.
Есть ли послабления в новогоднюю ночь
Казалось бы, в Новый год и так никто не спит — за окном звенят салюты, а в квартирах — бокалы и голоса празднующих. Но по закону далеко не во всех российских регионах действуют послабления для первой ночи в году. Вот несколько примеров.
- В Москве на Новый год шуметь нельзя, как и в любую другую ночь.
- В Свердловской области тоже.
- В Самарской области шуметь разрешают до 03:00 1 января.
- В Санкт-Петербурге можно запускать пиротехнику (и только) с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января.
За что же будут наказывать? Вот что может считаться административным нарушением в Новый год:
- игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение и другой шум;
- использование телевизоров, радиоприёмников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств;
- использование пиротехнических средств;
- использование звуковых сигналов охранной сигнализации автомобилей;
- и даже производство строительных и разгрузочно-погрузочных работ, если кто-то захочет поработать в ночное время в новогоднюю ночь.
Таким образом, в том случае, если из соседней квартиры в ночь с 31 декабря на 1 января будут доноситься крики (кроме «пожар» или «убивают»), пение, передвижение мебели и так далее, граждане будут иметь основание обратиться в правоохранительные органы за защитой своего права на тишину.
Как накажут за шум в новогоднюю ночь
Почти во всех российских регионах за нарушение тишины в ночное время предусмотрены административные штрафы , подчеркнул старший юрист бюро адвокатов «Де-юре» Сергей Бибиков.
В Москве, например, граждан оштрафуют на 1000–2000 рублей, а в Подмосковье — уже на 1000–3000 рублей. Конкретную сумму штрафа нужно искать в местных законах о тишине. Если шум будут расценивать как нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, то наказание будет ещё скромнее — всего 100–500 рублей.
Как показала практика, правоохранители благосклонны к проведению увеселительных мероприятий в новогоднюю ночь, если они только не сопровождаются совершением серьёзных административных правонарушений и преступлений (драками, кражами, хулиганством, пожарами). В то же время мы не рекомендуем безусловно полагаться на лояльность сотрудников правоохранительных органов, поскольку на них возложена прямая обязанность стоять на страже соблюдения закона и порядка.
Если шум от соседей в новогоднюю ночь терпеть нет сил, достаточно позвонить по номеру 112 и сообщить дежурному место нахождения источника громких звуков — полицейские должны отреагировать. Если этого не происходит, можно обратиться на горячую линию МВД России (8-800-222-74-47) и оставить жалобу на бездействие сотрудника. Аналогичную жалобу можно подать на имя начальника местного отдела полиции и в прокуратуру.