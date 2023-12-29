Хотите пошуметь в Новый год, но боитесь штрафа? Юристы рассказали о послаблениях в праздник

Есть ли послабления в новогоднюю ночь

Казалось бы, в Новый год и так никто не спит — за окном звенят салюты, а в квартирах — бокалы и голоса празднующих. Но по закону далеко не во всех российских регионах действуют послабления для первой ночи в году. Вот несколько примеров.

В Москве на Новый год шуметь нельзя, как и в любую другую ночь.

В Свердловской области тоже.

В Самарской области шуметь разрешают до 03:00 1 января.

В Санкт-Петербурге можно запускать пиротехнику (и только) с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января.

За что же будут наказывать? Вот что может считаться административным нарушением в Новый год: