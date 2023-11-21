Осенние ураганы станут нормой в России. Во всём виноваты «длинные хвосты»
Несколько регионов Сибири накрыл страшный ураган, порывы ветра достигали 35 м/с. Ветер сносил деревья, срывал крыши домов и рушил линии электросетей. В сибирских городах такие ураганы поздней осенью — явление редкое. Но со временем они станут нормой, убеждён исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин. Также ураганов станет больше и в средней полосе, считает учёный.
Климатолог отметил, что ураганы в Сибири сейчас — это признак перестройки климатической системы. Речь может идти об эффекте «длинных хвостов»: вероятность маловероятных событий растёт, и экстремальные погодные явления становятся более частыми.
Ранее в центральной части России ураганы под майские праздники были аномалией. А сейчас это норма. Теперь же вот почти зимние ураганы накрывают Сибирь.
«На мой взгляд, то, что сейчас произошло в сибирских городах, это достаточно редкое явление. Я думаю, что на ближайшее столетие эта тенденция сохранится», — сказал учёный «Известиям».
Сейчас циклон с Сибири движется на восток. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец успокаивает: таких порывов ветра в европейской части России не будет. Но, по словам Родина, россиянам в средней полосе тоже нужно быть готовым к экстремальным погодным условиям, в том числе к мощному ветру.
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