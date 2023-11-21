Осенние ураганы станут нормой в России. Во всём виноваты «длинные хвосты»

Климатолог отметил, что ураганы в Сибири сейчас — это признак перестройки климатической системы. Речь может идти об эффекте «длинных хвостов»: вероятность маловероятных событий растёт, и экстремальные погодные явления становятся более частыми.

Ранее в центральной части России ураганы под майские праздники были аномалией. А сейчас это норма. Теперь же вот почти зимние ураганы накрывают Сибирь.

«На мой взгляд, то, что сейчас произошло в сибирских городах, это достаточно редкое явление. Я думаю, что на ближайшее столетие эта тенденция сохранится», — сказал учёный «Известиям».

Сейчас циклон с Сибири движется на восток. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец успокаивает: таких порывов ветра в европейской части России не будет. Но, по словам Родина, россиянам в средней полосе тоже нужно быть готовым к экстремальным погодным условиям, в том числе к мощному ветру.

Как бы погода не подпортила впечатления от Нового года. Что прогнозируют на праздник синоптики — узнайте здесь.