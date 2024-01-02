Оскорбления в личку с подачи взрослых. Причины и признаки школьного буллинга
Школьный буллинг, или по-простому травля — явление не новое, вспомнить хотя бы советский фильм «Чучело». Однако в эпоху повсеместного интернета оно приобрело поистине катастрофические масштабы. Постоянное и повторяющееся давление толпы или даже одного агрессора может спровоцировать психические расстройства, ответную агрессию или даже довести до суицида. По каким признакам можно понять, что в школе происходит буллинг, и почему он возникает?
Признаки буллинга
Травля в подростковом коллективе выражается не только в формах физического насилия — драках, порче вещей и т. п., но носит и психологический характер, оказывая моральное давление на ребёнка. Вот по каким признакам можно понять, что вашего ребёнка буллят в школе:
- Первое, на что следует обратить внимание, — это с какими эмоциями ребёнок идёт в школу. Если он выглядит унылым, огорчённым и подавленным или расстраивается быстрее, чем обычно, это плохой знак.
- Появление беспричинной, на первый взгляд, температуры, рвоты, ОРВИ, ангины и других соматических нарушений, которые проходят сразу же после того, как ребёнку разрешается остаться дома, могут говорить о том, что ребёнок симулирует, чтобы избежать неприятной ситуации в школе.
- В ситуациях стресса могут появляться проблемы со сном — частые ночные кошмары, пробуждения среди ночи. Чрезмерная потливость, атопический дерматит, отсутствие аппетита или переедание также могут появляться как следствие повышения общего уровня тревожности.
- Могут начаться невротические проявления (крутит волосы, грызёт ногти, грызёт ткань, выдёргивает ресницы, обдирает кожу, теребит в руках предметы, постоянно прислушивается к себе и своему состоянию и так далее).
- Ребёнок замыкается в себе и не хочет обсуждать что-либо, особенно из школьной жизни, не проявляет желания общаться со сверстниками, избегает совместных мероприятий с одноклассниками, теряет контакт с друзьями.
- На фоне буллинга может снижаться успеваемость. Ребёнок может изъявить желание бросить любимое хобби или спорт, чтобы соответствовать коллективу и не быть белой вороной в классе, не выглядеть столь успешно на фоне других, ошибочно полагая, что это решит проблему.
Отдельно стоит выделить кибербуллинг – это когда травля продолжается в сетевом пространстве. В старшем школьном возрасте из физических форм буллинга — драк, порчи вещей — буллинг всё чаще перемещается в цифровую среду — социальные сети и мессенджеры, где практически нет контроля со стороны взрослых. Кибербуллинг может проявляться так:
- угрозы и оскорбления в «личку» жертве травли;
- создание тематических сообществ, целью которых становится сбор информации и публикация оскорбительных постов, слухов и недостоверных сведений, призывов присоединяться к буллингу и «наказывать» жертву;
- публикация личных переписок или непристойных фотографий жертвы (настоящих или сфабрикованных) с целью опозорить её;
- заведение фейковых аккаунтов от лица жертвы и отправка провокационных сообщений от её имени.
Если вы подозреваете, что вашего ребёнка травят в школе, но он не хочет признаваться вам, найдите возможность поднять этот вопрос разными путями. Пострадавшие от буллинга дети редко сами обращаются за помощью к взрослым — боятся, что и те начнут их отчитывать за «проступки», и не понимают, чем им могут помочь родители или учителя в случае конфликта с ровесниками.
Причины буллинга
Травля возможна, когда жертва и агрессор находятся в явно неравных позициях. То есть агрессор пользуется вседозволенностью, которую даёт ему поддержка коллектива, защита родителей, лучшие физические и материальные возможности, а жертва не может ему противопоставить ничего, что могло бы остановить буллинг.
Запустить механизм травли может любой предлог, любая ошибка, промашка, которая выставит жертву в «слабом» свете.
Формальным предлогом для того, чтобы начать запугивать жертву, может быть что угодно, что отличает ребёнка от коллектива и не нравится агрессору.
До средней школы буллинг в коллективе чаще происходит с подачи родителей или учителей, которые транслируют детям свои предубеждения. Нередко буллинг начинается с того, что за каким-то ребёнком подмечается формальное нарушение правил, будь то опоздание, ненадлежащий внешний вид или неудачи в учёбе. Слушая критику взрослых, другие дети подхватывают этот посыл и начинают уже на горизонтальном уровне «учить» выделяющегося товарища.
А вот у подростков он расцветает в полную силу. Это связано с кризисом подросткового возраста, когда появляются силы и желания почти взрослого человека, но при этом ещё детская психика, и всё это на фоне мощной гормональной перестройки.
Чаще всего школьному буллингу подвергаются:
- двоечники;
- круглые отличники;
- любимчики учителей;
- новенькие в классе;
- физически слабые дети;
- дети, гиперопекаемые родителями;
- дети из неблагополучных семей, с агрессивным отцом/матерью;
- ябеды;
- дети учителей;
- страдающие заболеваниями (близорукость, астма, аллергия, СДВГ, отсталость в развитии, проблемы с передвижением, аутизм, ДЦП и прочее);
- не могущие себе позволить современные гаджеты и брендовую одежду, из бедных семей;
- вундеркинды;
- дети с нетривиальным, отличающимся от стандартного, мировоззрением («белые вороны»);
- представители меньшинств.
В целом, психологи уверены, что причин у буллинга может быть много, но не исключено и их полное отсутствие. Как правило, в жертву травли выбирают неуверенного в себе, уязвимого к оскорблениям и насмешкам человека, за счёт которого можно самоутвердиться. Это чувствительные люди, которые демонстрируют свою «слабость» (страх, обиду, злость, гиперреакцию) и тем самым дают понять обидчикам, что их издевательства возымели своё действие. Это распаляет агрессора и рождает у него чувство превосходства.
В свою очередь, для того, чтобы ребёнок возглавил этот процесс, стал буллером или «булли», тоже есть предпосылки. Свою роль могут сыграть:
- обстановка дома;
- невнимание родителей, конфликты с ними;
- проблемные родители (алкоголики, наркоманы, безработные);
- конфликты с педагогами (нападки со стороны учителей);
- подростковые кризисы;
- трудности с учёбой или общением;
- вредные привычки (курение, алкоголь);
- плохая компания, которая диктует свои правила поведения;
- влияние интернета, тренды из социальных сетей.
Психолог Лидия Шувалова уверена, что через агрессивное поведение буллер привлекает внимание к своей персоне, так как иных, более приемлемых в обществе, инструментов для привлечения внимания у него нет. Также в случае регулярных истязаний в семье это может стать следствием попытки защитить свою психику и осуществить перенос всей накопившейся на обидчиков злости на того, кто точно не сможет дать сдачи.
В любом случае и у жертв подросткового насилия, и у самих буллеров самооценка — это слабое звено личности, свидетельствующее о несформированности «внутреннего я», считает психолог.