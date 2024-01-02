Оскорбления в личку с подачи взрослых. Причины и признаки школьного буллинга

Признаки буллинга

Травля в подростковом коллективе выражается не только в формах физического насилия — драках, порче вещей и т. п., но носит и психологический характер, оказывая моральное давление на ребёнка. Вот по каким признакам можно понять, что вашего ребёнка буллят в школе:

Первое, на что следует обратить внимание, — это с какими эмоциями ребёнок идёт в школу. Если он выглядит унылым, огорчённым и подавленным или расстраивается быстрее, чем обычно, это плохой знак.

Появление беспричинной, на первый взгляд, температуры, рвоты, ОРВИ, ангины и других соматических нарушений, которые проходят сразу же после того, как ребёнку разрешается остаться дома, могут говорить о том, что ребёнок симулирует, чтобы избежать неприятной ситуации в школе.

В ситуациях стресса могут появляться проблемы со сном — частые ночные кошмары, пробуждения среди ночи. Чрезмерная потливость, атопический дерматит, отсутствие аппетита или переедание также могут появляться как следствие повышения общего уровня тревожности.

Могут начаться невротические проявления (крутит волосы, грызёт ногти, грызёт ткань, выдёргивает ресницы, обдирает кожу, теребит в руках предметы, постоянно прислушивается к себе и своему состоянию и так далее).

Ребёнок замыкается в себе и не хочет обсуждать что-либо, особенно из школьной жизни, не проявляет желания общаться со сверстниками, избегает совместных мероприятий с одноклассниками, теряет контакт с друзьями.

На фоне буллинга может снижаться успеваемость. Ребёнок может изъявить желание бросить любимое хобби или спорт, чтобы соответствовать коллективу и не быть белой вороной в классе, не выглядеть столь успешно на фоне других, ошибочно полагая, что это решит проблему.

Отдельно стоит выделить кибербуллинг – это когда травля продолжается в сетевом пространстве. В старшем школьном возрасте из физических форм буллинга — драк, порчи вещей — буллинг всё чаще перемещается в цифровую среду — социальные сети и мессенджеры, где практически нет контроля со стороны взрослых. Кибербуллинг может проявляться так:

угрозы и оскорбления в «личку» жертве травли;

создание тематических сообществ, целью которых становится сбор информации и публикация оскорбительных постов, слухов и недостоверных сведений, призывов присоединяться к буллингу и «наказывать» жертву;

публикация личных переписок или непристойных фотографий жертвы (настоящих или сфабрикованных) с целью опозорить её;

заведение фейковых аккаунтов от лица жертвы и отправка провокационных сообщений от её имени.

Если вы подозреваете, что вашего ребёнка травят в школе, но он не хочет признаваться вам, найдите возможность поднять этот вопрос разными путями. Пострадавшие от буллинга дети редко сами обращаются за помощью к взрослым — боятся, что и те начнут их отчитывать за «проступки», и не понимают, чем им могут помочь родители или учителя в случае конфликта с ровесниками.

Причины буллинга

Травля возможна, когда жертва и агрессор находятся в явно неравных позициях. То есть агрессор пользуется вседозволенностью, которую даёт ему поддержка коллектива, защита родителей, лучшие физические и материальные возможности, а жертва не может ему противопоставить ничего, что могло бы остановить буллинг.